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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

برنامه سفر هیئت همراه رئیس قوه قضائیه به هرمزگان اعلام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به بندرعباس هشت تن از مدیران عالی دستگاه قضایی وی را همراهی کرده و در قالب هیئتهای جداگانه به شهرستانهای مختلف هرمزگان سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسماعیلی رییس سازمان زندانهای کشور به بندرلنگه خواهد رفت و حجت الاسلام احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف کشور دراین سفر سه روزه به رودان عزیمت خواهد کرد.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عازم جاسک شده و حجت الاسلام بهرامی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به میناب خواهد رفت.

همچنین حجت الاسلام منتطری رییس دیوان عدالت اداری نیز به قشم رفته و شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به حاجی آباد سفر می کند.

حجت الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات نیز به بندرخمیر رفته و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به کیش سفر خواهد کرد.

کد مطلب 1248860

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