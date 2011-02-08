برنامه سفر هیئت همراه رئیس قوه قضائیه به هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسماعیلی رییس سازمان زندانهای کشور به بندرلنگه خواهد رفت و حجت الاسلام احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف کشور دراین سفر سه روزه به رودان عزیمت خواهد کرد.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور عازم جاسک شده و حجت الاسلام بهرامی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به میناب خواهد رفت.

همچنین حجت الاسلام منتطری رییس دیوان عدالت اداری نیز به قشم رفته و شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به حاجی آباد سفر می کند.

حجت الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات نیز به بندرخمیر رفته و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به کیش سفر خواهد کرد.