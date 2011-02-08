نمایشگاه آثار نقاشی فرشته محسنی در موزه هنر امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه روز جمعه، 22 بهمن ماه، ساعت 16 افتتاح میشود و تا 6 اسفندماه هر روز از ساعت 14 تا 23 درحال برگزاری است.
محسنی تاکنون در جشنوارههای هنرهای تجسمی دانشجویی در موزه هنر، چهارمین جشنواره نسل نو، نخستین جشنواره بین الملل هنرهای تجسمی در موزه صبا، جشنواره دامون فر، جشنواره هنر جوان، سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاه جوانان پیشرو و نمایشگاه گروهی 33 در نگارخانه آرت سنتر بخشی از فعالیتهای دو سال اخیر او هستند.
علاقهمندان برای بازدید از این آثار میتوانند به نشانی خیابان آفریقا (جردن)، بلوار اسفندیار، شماره 35، کافه گالری موزه هنر امام علی (ع) مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22042048 تماس حاصل کنند.
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