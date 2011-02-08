به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور با حضور در جلسه امروز شورای شهر گزارشی در خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران و راهکارهای کاهش و کنترل تولید و انتشار آلاینده های هوا ارائه کرد.

اشرفی پور با بیان اینکه بحث آلودگی هوا در کشور و کلانشهرها به خصوص پایتخت تهران یک معضل مهم زیست محیطی است، گفت: حل این معضل نیازمند عزم ملی است اما متاسفانه صحبت هایی در خصوص آلودگی هوا می شود که کارشناسی نیست. برخی آلودگی هوای تهران را بحرانی ارزیابی می کنند که تاکید می کنم آلودگی هوای تهران یک بحران نیست.

وی افزود: کسانی که این مشکل را بزرگنمایی می کنند یا از سرناآگاهی دست به این اقدام می زنند یا نیات دیگری دارند. بحران برای خودش تعریف دارد و مدیریت خاص خود را می طلبد.

اشرفی پور گفت: برنامه جامع آلودگی هوا که به تصویب هیئت دولت رسیده بود طرح خوبی بود اما نهادهای اجرایی را الزام به اجرایی کردن آن نمی کرد.

وی با بیان اینکه بازنگری در طرح جامع از ابتدای امسال در دستور کار سازمان محیط زیست استان تهران قرار گرفته گفت: 11 محور برای طرح جامع آلودگی هوا تعریف کرده که خروج خودروهای فرسوده، معاینه فنی، استاندارد سازی خودروها، استانداردسازی سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت بهینه ترافیک، بحث توسعه فضای سبز و ... از محورهای اساسی آن است.

وی در بیان اینکه 17 دستگاه اجرایی در بازنگری برنامه جامع از ابتدای سال 90 مسئول هستند گفت: این برنامه به سازمان محیط زیست ارسال شده و در حال ویرایش نهایی برای ارائه به هیئت وزیران است.

اشرفی پور با اشاره به بکارگیری دستگاه های سنجش آلودگی هوا گفت: پیش از این ذرات زیر 2.5 میکرون در آلودگی هوا محاسبه نمی شدند که با نصب این 15 دستگاه ایستگاه سنجش آلودگی هوا این ذرات نیز محاسبه می شوند و روزهایی که امسال به عنوان روزهای آلوده به حساب می آمدند ممکن است 10 سال پیش وضعیت سالم گزارش می شدند.

طلایی در واکنش به گزارش اشرفی پور گفت: چند هفته پیش گزارشی از سوی شهرداری ارائه شد که وضعیت آلودگی هوای تهران را نگران کننده عنوان می کرد این گزارش بسیار گزارش راضی کننده ای است ما کدام را مبنای نظر قرار دهیم؟

دانشجو خطاب به طلایی گفت: همانطور که آقای اشرفی پور گفتند عواملی که روزهای آلوده امسال را اندازه گیری می کند 10 سال گذشته وجود نداشته است، همچنین ذرات زیر 2.5 میکرون به حساب نیامده است.

شیبانی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز دراین رابطه گفت: 80 سال است که این هوای آلوده را تنفس می کنیم اما خطری ما را تهدید نکرده است با این بحث ها شهروندان را نگران نکنید.

ابتکار خطاب به شیبانی گفت: متاسفانه آنطور که شما خوشبینانه می گویید نیست. هزاران نفر که دارای بیماری های زمینه ای مانند آسم و غلظت خون هستند با افزایش آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و آسیب های سنگینی در این رابطه به شهروندان وارد می شود.

ابتکار با بیان اینکه برخی از طرح های آلودگی هوا 5 سال مسکوت باقی مانده است گفت: این 15 دستگاه سنجش آلودگی هوا مدتهاست در انبار سازمان محیط زیست است چرا به تازگی نصب شده است؟

دانشجو نیز گفت: بر اساس گفته های شما دو سال از این مدت در زمان مدیریت شما بوده چرا شما این دستگاه ها را در انبار نگاه داشتید؟ 2 سال و نیم سهم دولت و 2 سال و نیم نیز دولت فعلی و 2 سال و نیم نیز سهم دولت قبلی در کوتاهی کردن نصب دستگاه های سنجش آلودگی هوا است.

بیادی در واکنش به این سخنان گفت: ما اکسیژن می خواهیم باز هم شما اکسیژن را برای ما تعریف می کنید این تعریف ها جوابگوی نیازهای شهروندان تهرانی نیست.