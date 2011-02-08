فراخوان فستیوال مونولوگ "لیو" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ،علاقمندان برای شرکت در این فستیوال می‌توانند از امروز برای ثبت نام و فرستادن متن پیشنهادی خود به سایت گروه تئاتر لیو به آدرس www.eevtheatergroup.com مراجعه کنند. فرم فراخوان فستیوال نیز بر روی سایت قرار دارد و مهلت ارسال متن و فرم فراخوان پایان اسفندماه 89 است.

امیررضا کوهستانی، مریم مجد و ندا رضوی‌پور هیئت داوران این دوره از فستیوال مونولوگ‌های "لیو" خواهند بود که به داوری 24 مونولوگ در طول برگزاری این فستیوال خواهند پرداخت. فصل اول دور جدید فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" بهار 90 آغاز خواهد شد.

این مونولوگ‌ها طبق روال سابق هر جمعه در تالار انتظامی خانه‌ هنرمندان ایران به صحنه خواهند رفت.