مستند "روان و ساده" برای جشنواره فیلم کیش آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان این فیلم که به تهیه‌کنندکی محسن خان‌جهانی ساخته شده آمده است: قصه آب قصه تقسیم آب راز نهرهای کوچه و بازار شهر نصف جهان...

رضا سلطانی پیش از این ساخت فیلمهایی چون "جشن سیب"، "در چند قدمی" نخلها ایستاده‌اند" و "وقتی که خوابیم" را در کارنامه کاری خود دارد.

-مستند "آوی سناء" به کارگردانی شهرام میراب‌‌ اقدم نیز برای بخش نوعی‌نگاه جشنواره‌‌ بین‌المللی فیلم کیش آماده شد.

این فیلم به تهیه‌کنندگی محسن خان‌جهانی وکارگردانی شهراب میراب اقدم با نگاهی به لباسی که دانشجویان در لحظه فارغ‌التحصیلی می‌پوشند، ساخته شده است و به تاریخچه این لباس و چگونگی ساخت آن می‌پردازد.

میراب‌اقدم پیش از این ساخت فیلم‌هایی چون مثل "آن شب"، "مصائب مشتی" و "یک شب مهمانی" را داشته است.محمد کیابیان بازیگر،سام ارجمندی مدیرتولید وعلی علایی به عنوان تصویربردار در ساخت این فیلم همکاری داشته‌اند.

جشنواره بین المللی فیلم کیش 4تا8اردیبهشت سال آینده درجزیره کیش برگزار می‌شود.