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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

بیلد تحلیل کرد:

مبارک؛ حاکم بدون ملت

مبارک؛ حاکم بدون ملت

روزنامه "بیلد" چاپ آلمان با اشاره به اوضاع مصر و تحولات اخیر، حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور را حاکمی بدون ملت برای حکومت به آنها توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در مطلب خود با انتقاد از موضع غرب در برار قیام مردم مصر می نویسد: هیچ کس در مصر از مبارک حمایت نمی کند؛ به جز کسانی که از حکومت او سود می برند و اوباش و اراذلی که از او مزد دریافت می کنند.

در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه مصر دستور کار مهم نشست کنفرانس امنیتی مونیخ بود، آمده است : دیپلماتهای ارشد غربی که جمع شده بودند باید به "انقلابیون نیل" پیامی ارسال می کردند : مبارک باید برود و زمان استقرار دموکراسی در مصر فرار رسیده است و مردم باید نقش خود را ایفا کنند. اما کنفرانش شکست خورد و طرف دموکراسی و حقوق بشر را نگرفت. در عوض اروپایی و آمریکایی ها تعلل می کنند و در حال مانور هستند.

بیلد در بخش دیگری از مطلب خود می نویسد : غرب باید بدون قید شرط طرف کسانی را بگیرد که تصمیم خود را گرفته اند پیام ما این است هم اکنون دموکراسی باید در مصر استقرار پیدا کند.

کد مطلب 1248873

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