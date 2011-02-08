مبارک؛ حاکم بدون ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در مطلب خود با انتقاد از موضع غرب در برار قیام مردم مصر می نویسد: هیچ کس در مصر از مبارک حمایت نمی کند؛ به جز کسانی که از حکومت او سود می برند و اوباش و اراذلی که از او مزد دریافت می کنند.

در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه مصر دستور کار مهم نشست کنفرانس امنیتی مونیخ بود، آمده است : دیپلماتهای ارشد غربی که جمع شده بودند باید به "انقلابیون نیل" پیامی ارسال می کردند : مبارک باید برود و زمان استقرار دموکراسی در مصر فرار رسیده است و مردم باید نقش خود را ایفا کنند. اما کنفرانش شکست خورد و طرف دموکراسی و حقوق بشر را نگرفت. در عوض اروپایی و آمریکایی ها تعلل می کنند و در حال مانور هستند.

بیلد در بخش دیگری از مطلب خود می نویسد : غرب باید بدون قید شرط طرف کسانی را بگیرد که تصمیم خود را گرفته اند پیام ما این است هم اکنون دموکراسی باید در مصر استقرار پیدا کند.