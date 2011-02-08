بخش رقابتی سومین جشنواره تجسمی فجر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی فجر در گشایش نمایشگاه آثار رقابتی جشنواره گفت: بخش رقابتی جشنواره امسال با استقبال قابل توجه هنرمندان از تمام استان‌های کشور مواجه شد، اما علاوه بر رشد کمی به لحاظ کیفی نیز آثاری که به جشنواره راه یافته‌اند، قابل تامل است و بیانگر استعدادهای هنرمندان جوانی است که نیاز به بسترها و زمینه‌هایی برای ارائه آثار خود دارند.

شالویی از نمایشگاه آثار رقابتی نقاشی، کاریکاتور ، نگارگری،‌ عکاسی و خوشنویسی در موسسه صبا دیدن کرد. آثار رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور در بخش رقابتی سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در موسسه فرهنگی هنری صبا ارئه شده و آثار پوستر و سفال و سرامیک جشنواره در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمده است.

محمود شالویی همچنین از نمایشگاه مجسمه‌های فلزی مشهدی اسماعیل توکلی ملقب به "مش اسماعیل" در نگارخانه لرزاده موسسه صبا دیدن کرد.

نمایشگاه آثار کاریکاتور "ولادیمیر استانوفسکی" که از برنامه‌های جنبی سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است در مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی (برج آزادی) از روز دوشنبه ،18 بهمن آغاز به کار کرد.