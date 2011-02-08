یک هزار و 185 نفر عضو انجمن موزه داران استان اصفهان هستند

منوچهر دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه اصفهان بزرگترین انجمن موزه داران کشور را دارد، اظهار داشت: انجمن موزه داران از ابتدای تاسیس تا به حال اقدام به برپایی 14 کلاس آموزشی رایگان برای دانشجویان جهانگردی و علاقمندان به رشته موزه داری کرده است.

وی با اشاره به اینکه در مراجعاتی که از سوی علاقمندان به بحث موزه از سراسر کشور داشته ایم، بسیاری از استانهای کشور خواستار تشکیل چنین انجمنی در شهر یا استان خود هستند، افزود: استانهای دیگر اصفهان را در این عرصه الگوی خود قرار داده اند و تاکنون برای تشکیل انجمن موزه داران در سراسر کشور با استانهای یزد، خراسان، تهران و چهارمحال بختیاری همکاری داشته ایم.

رئیس انجمن موزه داران استان اصفهان تصریح کرد: اعضای انجمن موزه داران با عدم برخورداری از امکانات مالی و بهره گیری از ذوق و علاقه افراد به فرهنگ و تاریخ و هنر این سرزمین کارها و فعالیتهای خود را در این انجمن پیش می برند.

وی خاطر نشان کرد: این انجمن با آگاهی به صاحبان خانه های تاریخی و آنها را برای ثبت بنای خود در فهرست آثار تاریخی ترغیب کرده و از خراب کردن ساختمان توسط مالک خودداری کرده اند.

دانش در ارتباط با دیگر اقدامات انجمن موزه داران استان اصفهان اذعان کرد: همچنین اعضای انجمن با اطلاع رسانی در مورد ارزش اشیای عتیقه و تاریخی به صاحبان آنها مانع از فروش رایگان آن می شوند.

وی با اشاره به اینکه انجمن موزه داران استان اصفهان در حال حاضر یک هزار و 185 عضو دارد، افزود: این انجمن با بهره گیری از هنرمندان شایسته در عرصه های مختلف کارهای بزرگی را برای حفظ تاریخ اصفهان انجام داده است.

رییس انجمن موزه داران استان اصفهان در مورد مشکلات مالی این انجمن گفت: نبود نشریه به دلیل نداشتن بودجه مالی مانع از اطلاع رسانی صحیح از فعالیتهای صورت گرفته انجمن موزه داران به مردم شده و تحقق این امر کمک مدیریت استان و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را می طلبد.