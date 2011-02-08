مدیران گلستان مشکلات مردم را سریعتر پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه ملی سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و در نشست صمیمی با پرسنل این مرکز افزود: برای این کار دستگاهها باید از شکل سنتی خارج شده و از آخرین ابزار و امکانات برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سفر سوم هیئت دولت به استانها هفت میلیون نامه در سطح کشور جمع آوری شد.

استاندار اظهار داشت: رئیس جمهور برای پاسخگویی هرچه سریعتر و بهتر به این نامه ها سامد را تعریف کرد که این سامانه بخشی از سیستم اداری کشور را پوشش خواهد داد.

به گفته قناعت، سامد ارتباط رسانه ای آسان، سهل الوصول و صمیمانه مردم و دولت مهر و عدالت است که در کوتاهترین زمان مردم را با دولت پیوند می دهد.

وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی سامد تسهیل ارتباط مردم و دولت است: اگر با جان و دل و تمام وجود به حرف و درد دل مردم گوش کنید بدانید که تا50 درصد می توانید به حل آن کمک کنید.

لازم به ذکر است، در این مراسم قناعت از طریق ارتباط تلفنی با یکی از شهروندان گلستانی گفتگو کرد و پس از شنیدن مشکلات قول مساعد جهت رفع آنها را داد.

همچنین استاندار بازدید سرزده ای از مرکز تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان داشت.