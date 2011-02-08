توافق جدید با عراق برای توسعه میادین مشترک نفتی

به گزارش خبرنگار مهر از خرمشهر، سید مسعود میرکاظمی در مراسم افتتاح فاز دوم میدان نفتی دارخوین با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه برای ساخت و توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز باید 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، گفت: همچنین برای توسعه صنایع پتروشیمی، ساخت و توسعه پالایشگاه جدید نفت، توسعه و ساخت شبکه، پالایشگاههای گاز و تاسیسات تقویت فشار هر یک به تنهایی باید 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

وزیر نفت مجموع سرمایه گذاری موردنیاز برای اجرای طرح های مختلف صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه را 210 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مجموعه وزارت نفت از ابزارها و شیوه های متنوع و متفاوتی برای تامین مالی طرح های مختلف صنعت نفت و گاز استفاده می کند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه هم اکنون قرارداد و توافق نامه اکثر طرح های اولویت دار صنعت نفت امضا شده است تصریح کرد: همچنین قرارداد سایر طرح های باقی مانده در ابتدای آغاز برنامه پنجم توسعه امضا خواهد شد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه استخراج نفت و گاز از میادین مشترک در اولویت قرار گرفته است، بیان کرد: با توسعه میادین مشترک نفت و گاز درآمدهای قابل توجهی در اختیار اقتصاد کشور قرار می گیرد.

وی با سودآور عنوان کردن توسعه طرح های مختلف نفت و گاز کشور یادآور شد: تاکنون با توسعه دو فاز میدان نفتی دارخوین حدود 14 برابر سرمایه گذاری انجام شده درآمد نصیب کشور شده است.

میرکاظمی از امضای قرارداد فاز سوم میدان نفتی دارخوین در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توسعه فاز سوم این میدان در مجموع 80 تا 100 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده می شود و در مجموع تولید از میدان دارخوین به مرز 250 هزار بشکه در روز می رسد.

وزیر نفت با بیان اینکه با توسعه میادین مشترک نفتی نباید بار دیگر خاطره توسعه پارس جنوبی تکرار شود تاکید کرد: باید تولید نفت و گاز از میادین مشترک به حداکثر برسد به طوری که از رقبا عقب نمانیم .

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات انجام گرفته با عراق برای توسعه مشارکتی میادین مشترک نفتی بین دو کشور توضیح داد: تاکنون مذاکرات متعدد دوجانبه بین دو کشور برای توسعه میادین نفتی توسعه نیافته انجام شده است.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه توسعه جداگانه هر یک از دو کشور منجر به استخراج غیر صیانتی از میادین مشترک نفتی خواهد شد خاطر نشان کرد: هم اکنون قراردادهایی برای توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و عراق مراحل پایانی تدوین خود را پشت سر می گذارد.