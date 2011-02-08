دومین المپیاد ورزشی روستائیان استان اصفهان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مراسم اختتامیه دومین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان (یادواره شهدای ورزشکار) روز گذشته درسالن اجتماعات اردوگاه کشوری شهید بهشتی شهر ابریشم برگزار شد.

این المپیاد در 13رشته ورزشی برای آقایان و بانوان و با شرکت حدود چهار هزارنفر ورزشکار روستایی از هفته تربیت بدنی تا دهه مبارک فجر برگزار شد و درمجموع 13رشته (آقایان وبانوان) شهرستان کاشان مقام اول، شهرستان اصفهان مقام دوم و شهرستانهای چادگان و فلاورجان به صورت مشترک مقام سوم را بدست آوردند.

در مراسم اختتامیه دومین المپیاد فرهنگی ورزشی روستاییان استان اصفهان که با حضور بیش از 600 نفر از ورزشکاران مدال آور این المپیاد برگزار شد، مسئولان استان حضور داشته و خواستار توجه بیشتر به ورزش روستایی استان شدند.

در پایان جوایز و مدالهای تیمها و نفرات برتر رشته های ورزشی المپیاد توسط مسئولین حاضر در سالن اهدا شد.