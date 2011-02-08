به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی درباره این رمان گفت: "فصل کبوتر" رمانی اجتماعی در مورد فضای پیش از انقلاب است که شخصیت های اصلی آن مبارزان قبل از انقلاب در سالهای 55 -56 و انواع روشهای مبارزه آنها علیه رژیم شاه است.

وی درباره موضوع کلی داستان افزود: موضوع این رمان درباره جوانی است که زندگی عادی داشته و بعد در پی آشنایی با دانشجویی وارد مبارزه می شود. حوادثی برای این جوان رقم می خورد و ....

نویسنده کتاب "بچه‌های سنگان" درباره الهام گیری از حوادث قبل از انقلاب و مبارزات مردمی هم گفت:وقایعی که در این رمان اتفاق می افتد در واقع همان مبارزاتی بوده که توسط جوانها و مبارزان در پیش از انقلاب علیه حکومت پهلوی صورت می‌گرفت.مثل مبارزات فرهنگی، پخش اعلامیه و مبارزه مسلحانه و ...

فتاحی شخصیت های محوری این رمان را 4- 5 نفر دانست و گفت: این رمان به گروه های مبارزی که قبل از انقلاب با انواع روشها علیه شاه مبارزه می کردند اشاره دارد.

این رمان که برگزیده دومین دوره جشنواره داستان انقلاب است به همراه دو رمان "گلسنگ "سید هاشم حسینی و" تفنگ پدر بر بام‌های تهران" نوشته حسن بهرامی روز بیستم بهمن ماه در فرهنگسرای رسانه رونمایی می‌شود.

این مراسم قرار است با حضور فردی مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و حسین فتاحی نویسنده رمان "فصل کبوتر" ساعت 10 صبح برگزار شود.

رمان "فصل کبوتر" تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در 176 صفحه منتشر خواهد شد.

