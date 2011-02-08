روند تکمیل نقش جهان کند است

محمد معروفی، در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون تفویض مدیریت این ورزشگاه به استان اصفهان گفت: در حال حاضر درخواست این کار برای معاونت راهبردی رئیس جمهور ارسال شده و پس از موافقت آن، پروژه به اصفهان منتقل میشود .

وی در مورد طلب پیمانکار از مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور ادامه داد: هنوز این وضعیت مشخص نشده و منتظر هستیم که ببینیم وضعیت طلب ما به کجا میرسد.

وی ادامه داد: امیدواریم مسئولان فکری به حال طلب ما کنند و برای پرداخت آن اقداماتی انجام دهند. یک سال است که به صورت مداوم صورت وضعیت می فرستیم اما به دلیل اینکه وضعیت مدیریت نقش جهان نامشخص است به آن رسیدگی نشده و در حال حاضر 11 صورت وضعیت بدون رسیدگی از ورزشگاه ارسال کرده ایم .

پیمانکار ورزشگاه نقش جهان در مورد بودجه اختصاص یافته برای ساخت سرویسهای بهداشتی ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد: برای آغاز ساخت سرویسهای بهداشتی، مسئولان شرکت توسعه باید اجازه این کار را صادر کرده و تفویض مدیریت نقش جهان به استان اصفهان باید انجام شود .