به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، نخستین همایش از مجموعه نشستهای گفتگو و تعامل با غیرمؤمنان که از سوی شورای پاپی فرهنگ برگزار می‌شود گفتگو و تعاملی میان متولیان فرهنگ فرانسه در رابطه با موضوعات دین، روشنگری و علل متداول را به بحث می‌گذارد.

پاپ بندیکت شانزدهم قرار است برای این همایش پیام ویدئویی صادر کند.

کاردینال جیافرانکو راوازی رئیس شورای پاپی فرهنگ در واتیکان اظهار داشت که شهرهای بسیاری خواستار برگزاری چنین همایشی شده‌اند. در آستانه همایش پاریس قرار است دانشگاه بلوگنا در ایتالیا همایش مشابهی را نیز در طول هفته آینده برگزار کند.

در طول این نشستها چهار استاد دانشگاه به تبادل نظر درباره موضوعات مرتبط با خداوند و بررسی قانون، فلسفه، ادبیات و علم می‌پردازند.

براساس اظهارات کاردینال راوازی، علت انتخاب پاریس به عنوان محل برگزاری نخستین نشست این است که از این شهر با عنوان نماد سکولاریسم یاد می‌شود. این شورا درحال بررسی امکان برگزاری این همایش در آلبانی و سوئد در طول سال جاری میلادی است.