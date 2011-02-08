به گزارش خبرنگار مهر، کامرانی فر که به واسطه مصاحبه 11 بهمن ماه گذشته با خبرگزاری مهر با دستورحسین عسگری سرپرست موقت کمیته داوران از قضاوت دیدارهفته بیست و یکم لیگ برتر بین پرسپولیس و نفت آبادان محروم شد، درهفته بیست و دوم نیز از جمع کمک داوران لیگ کنار ماند تا این پرسش شکل بگیرد که چرا این کمک داور که سابقه قضاوت در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را دارد اینگونه مورد بی مهری کمیته داوران قرار می گیرد.



اینکه کمیته داوران این حق را دارد که نسبت به داوران خود تصمیم بگیرد و طبق قانون در مورد داوران متخلف با آنها برخورد کند منطقی است اما باید امیدوار بود اتخاذ چنین تصمیماتی به سلایق و جانبداری شخصی مربوط نباشد چرا که چنین رویه ای خارج از محور عدالت و انصاف خواهد بود.



بی شک ادامه محرومیت کامرانی فر ارتباط مستقیم با اظهارات و بیان واقعیت های دیدار جنجالی ژاپن و سوریه درجام ملت ها دارد و به نظر می رسد هنوز تبعات این اظهارات و جوی که علیه محسن ترکی در داخل کشور بوجود آمد، در تصمیمات کمیته داوران برای محرومیت کامرانی فر نقش اصلی را دارد.

نکته جالب اینکه با لغو ابلاغ محسن ترکی برای قضاوت مسابقه الاتحاد سوریه و السد قطر درمرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد که AFC از قضاوت و عملکرد این داور کشورمان در مسابقه جنجالی سوریه و ژاپن در جام ملت های آسیا راضی نیست و اشتباهات ترکی در این مسابقه از چشم ناظران داوری AFC پنهان نمانده است.

با این شرایط و با توجه به اینکه با لغو ابلاغ ترکی در واقع تصمیمات کامرانی فر در دیدار سوریه و ژاپن مورد تایید AFC قرار گرفته است، مشخص نیست چرا باز هم کمیته داوران این کمک داور را پشت خط نگه داشته و برای دومین هفته پیاپی او را از حضور در لیگ برتر محروم کرده است.

امید می رود کمیته داوران که به دنبال کاهش تنش ها در داوری فوتبال کشور است در دوره جدید مدیریت خود با محوریت قرار دادن شایسته سالاری و بدور از هرگونه فشارها و مسائل پشت پرده نسبت به استفاده از داوران تصمیم گیری کند تا داوران کشور بتوانند در فضایی سالم و بدور از هرگونه شائبه درتصمیم گیری ها در میادین فوتبال حاضر شود.