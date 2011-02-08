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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

"کدو قلقله زن" آماده پخش شد

"کدو قلقله زن" آماده پخش شد

انیمیشن"کدو قلقله زن"به کارگردانی و تهیه کنندگی احمد عربانی و نویسندگی شادروان منوچهر احترامی آماده پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کدو قلقله زن" عنوان یکی از تولیدات جدید صباست که به کارگردانی و تهیه کنندگی احمد عربانی در مدت زمان 45 دقیقه و با تکنیک دو بعدی و بر اساس قصه‌ای قدیمی تحت عنوان افسانه‌های کهن با برداشتی آزاد بازنویسی شده است.

قصه سرگذشت پیرزنی تنها است که به تازگی دخترش عروس گشته و در روستای مجاور با همسر جوانش زندگی می‌کند. روزی پیرزن که جای خالی دخترش او را دلتنگ نموده عزم سفر به خانة دخترش می‌کند و با تهیه بار و بنه‌ای درحد توان راهی روستای محل زندگی دخترش می‌شود و در مسیر راه با خطرات مختلفی روبرو می‌شود و...

متن این انیمیشن به‌صورت شعر آزاد نگاشته شده و با لحنی آهنگین اجرا می‌شود.منوچهر احترامی نویسنده فیلمنامه احاطه کافی به ادبیات فولکلوریک داشته و در این زمینه مطالعات فراوانی انجام داده و بنا داشته جهت آشنایی نونهالان این دیار با متون کهن فارسی افسانه‌های گوناگون که سینه به سینه به نسل‌های بعدی انتقال یافته را تدوین و گردآوری کند و با مدیوم سینما، شاخه انیمیشن که زمینه‌ای بسیار مساعد جهت انتقال مفاهیم به کودکان و نوجوانان است، ضمن پند آموزی و روایت‌های عبرت آمیز مخاطبان را تا حدودی از سرگرم شدن و تأثیر پذیری از آداب و سنن بیگاناگان در قالب داستان بی‌نیاز کند.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از: طراح استوری برد احمد عربانی، لی اوت شهرام شیرزادی، طراحان کلید بهنام برنجی و احمد عربانی، طراحان میانی: فائزه حسن‌وری، اعظم ولی زاده، مرجان غنی پور، گلنوش صحرانورد، فاطمه مسچی، دسن سولماز عبدالهی، کامپوزیت عباس صالحی فر و صهبا صمدی، موسیقی پیروز ارجمند، صدا گذاری و میکس محمد حقیقی، مدیر دوبلاژ چنگیز جلیلوند، دستیار کارگردان و مدیر تولید معصومه گدازچیان.

همچنین دفتر طرح و برنامه و نظارت اداره کل پویانمایی در پی فراخوان جهت دریافت طرح‌های جدید با مضامین دینی، اخلاقی و امید و آگاهی در پی استقبال از این طرح فرصت دریافت متن کارهای کوتاه و کارهای تک قسمتی( تله فیلم )با مضامین فوق با قابلیت تبدیل به فیلمنامه انیمیشن را تا پایان خرداد ماه سال 1390 تمدید کرد.

کد مطلب 1248892

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