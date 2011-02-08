چند حقیقت تلخ درباره زندگی مجازی/ 5 توصیه یاهو به کاربران کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، همانند سالهای گذشته "روز اینترنت ایمن تر" در دومین روز دومین هفته از دومین ماه سال برگزار می شود و بنابراین برنامه های هشتمین دوره بزرگداشت این روز در روز 8 فوریه 2011 اجرا شد.

کمیسیون اروپا در سال 2004 این روز را نامگذاری کرد و از آن زمان همه ساله متولی برگزاری این مراسم در سراسر دنیا است به طوری که امروز در بیش از 60 کشور دنیا بزرگداشت این روز برگزار می شود.

در روزگار ما اینترنت دیگر بخشی از زندگی روزمره تمام جوامع بشری شده و برای کودکان و نوجوانان بزرگترین خطر برای تماس گرفتن با افراد غریبه است. بی شک والدین نمی توانند در هر لحظه از شبانه روز و زمانی که فرزندانشان وارد شبکه می شوند آنها را کنترل کنند و بنابراین به قوانین و مقررات محکمی برای محافظت از کودکان در شبکه نیاز است.

همه ساله در این روز به یک موضوع و یک شعار خاص پرداخته می شود. در سال 2010 این روز تمرکز خود را بر روی عرضه اطلاعات و تصاویر شخصی آنلاین بر روی اینترنت با شعار "فکر کن قبل از اینکه پست بگذاری" (Think b4 U post) و یا به طور ساده "با فکر بر روی پروفایل خود یک پست جدید قرار بده" معطوف کرده بود.

موضوع "روز اینترنت امن تر سال 2011" زندگی مجازی است که با شعار "این بیشتر از یک بازی است، این زندگی توست" در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا بررسی می شود.

زندگی مجازی

موضوع "زندگی مجازی" طیف وسیعی از فعالیتهای بر روی شبکه از بازیهای ساده تا MMOGs (بازیهای آنلاین چندبازیکنی بسیار بزرگ) و شبکه های اجتماعی را در بر می گیرد.

در حقیقت شبکه های اجتماعی و بازیهای آنلاین، دو فعالیتی هستند که امروز در بین جوانان اروپایی بیشترین محبوبیت را دارند و بنابراین نیازمند دقت و توجهی بالایی برای محافظت از جوانان و نوجوانان در مقابل خطراتی هستند که در این فعالیتهای آنلاین وجود دارد.

چند حقیقت تلخ درباره زندگی مجازی

- کاربران بازیکن به طور متوسط 8 ساعت در هفته بازی آنلاین می کنند



- جوانان نسبت به 10 سال قبل شبها 2 تا 3 ساعت کمتر می خوابند

- در ژانویه 2010 بیش از 18 میلیون اکانت در شبکه اجتماعی Second Life ثبت شده بودند



- 13 میلیون بازیکن عضو شبکه World of Warcraft، بزرگترین شبکه بازیهای آنلاین در دنیا عضو هستند



- شبکه های چند بازیکنی آنلاین در سال 2008 بیش از 1.5 میلیارد دلار درآمد داشتند که این رقم تا سال 2012 به 2.5 میلیارد دلار می رسد



- بیش از 250 هزار بازیکن به صورت شبیه سازی شده در شبکه World of Warcraft به صورت فعال بازی می کنند



- سطح معاملات و فروش کالاهای مجازی در دنیای مجازی در سال 2009 بیش از 18 میلیارد دلار تخمین زده شد

این آمارها خطراتی که جوانان آنلاین را تهدید می کنند نشان می دهد. برای مثال جوانانی که در قالب یک آواتار (شخصیت مجازی) وارد شبکه های بازی می شوند با خطر گم کردن مرز میان دنیای واقعی و مجازی روبرو هستند.

برنامه های روز اینترنت ایمن تر

در این روز برنامه هایی در قالب کنفرانسهای خبری، نمایش فیلم و کارگاههای آموزشی در سطح مدارس، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی برای افزایش سطح آگاهی کاربران در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می شود. شرکت کنندگان در این برنامه ها می توانند ایده های خود را که بیشترین تاثیرگذاری را در سطح ملی دارند ارائه کنند.

یاهو روز اینترنت ایمن تر را جشن گرفت

یاهو، دومین موتور جستجوی بزرگ دنیا نیز امروز 8 فوریه را با ارائه Yahoo Safely جشن گرفت. در این پرتال به کاربران یاهو مشاوره هایی برای کاهش خطرات شبکه برای کاربران کم سن ارائه شده است. Yahoo Safely که به 30 زبان دنیا ترجمه شده است مشاوره هایی را درباره حریم شخصی و استفاده صحیح تر از سرویسهای مختلف ارائه شده بر روی شبکه عرضه می کند.

5 توصیه یاهو به کاربران کودک و نوجوان

- فکر کن قبل از اینکه پست بگذاری- این توصیه که در واقع شعار روز جهانی اینترنت ایمن تر در سال گذشته بود به نوجوانان توصیه می کند که مراقب روشی که از طریق آن بر روی شبکه بازی می کنند و یا عکسها و سایر اطلاعات شخصی خود را به صورت آواتار و یا بر روی پروفابل به اشتراک می گذارند باشند.

- سر خود را روی شانه هایت نگه دار- قبل از انجام هر فعالیت آنلاین خوب فکر کن.

- نسبت به سوء استفاده ها واکنش نشان بده و آن را اعلام کن- زمانی که با سوء استفاده های آنلاین روبه رو شدی به جای مخفی کردن آن به همه اطلاع بده

- SMS هایت با تو حرف می زنند- SMS ها برای در تماس ماندن با دوستان نقش مهمی ایفا می کنند. اما آن چیزی که در این پیامهای متنی می نویسی تصویری از خود توست که به دیگران نشان می دهی، بنابراین به دقت به آن چیزی که می نویسی فکر کن و تصویری از خود را به دیگران نشان بده که می توانی به آن افتخار کنی.

- رایانه خود را خاموش کن و با دنیا در تماس بمان- نوجوانان زمان بسیاری را در مقابل رایانه و تلویزیون می گذرانند. اینترنت بی شک دنیایی سرگرم کننده است اما فراموش نکن که گاهی اوقات باید از آن فاصله بگیری. از خانه خارج شو و دوستانت را در دنیای واقعی ملاقات کن.