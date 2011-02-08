انقلاب در حال صادر شدن به جهان است

حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به برکت رهبری امام خمینی(ره) و در حال حاضر رهبری‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای، انقلاب اسلامی در حال صادر شدن به جهان است.



وی بیان کرد: در گذشته هنگامی که صحبت از صادر شدن انقلاب می‌شد برخی تعجب می‌کردند اما هم اکنون شاهدیم که انقلاب در حال ریشه دوانیدن در جهان و بخصوص کشورهای اسلامی است.



انقلاب کشورهای عربی موجب دستپاچگی آمریکا و اسرائیل شده است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به انقلاب مردم برخی کشورهای عربی ابراز داشت: این امر موجب دستپاچگی آمریکا و اسرائیل شده است و امیدواریم قیام این کشورها موجب آزادی مردم آن باشد و چنانچه آنان شعارها و برنامه‌های انقلاب ایران را سرلوحه خود قرار دهند قطعا پیروز خواهند شد.



شاه درصدد دین زدایی از کشور بود



آشتیانی در ادامه به شرایط کشور قبل از پیروزی انقلاب اشاره داشت و بیان کرد: با توجه به اینکه کشور ما اسلامی بوده و مردم در آن به دین و انجام فرائض دینی اهمیت فراوانی قائل بودند اقدامات رضاخان و شاه که درصدد دین زدایی بود، مردم را تحت فشار قرار داده بود.



وی با تأکید براینکه انقلاب اسلامی ایران انگیزه خدایی داشت ابرازکرد: در میان اقداماتی که شاه برای دین زدایی انجام می‌داد، امام خمینی(ره) قیام کرد و با تبیین ظلم و فساد دستگاه شاهنشاهی مردم را با خود همراه نمود.



پیروزی انقلاب تنها با سرنگونی شاه محقق شد



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید امام راحل بر سرنگونی شاه بیان داشت: معمولا سران یک نظام هنگامی که با اعتراض و قیام مردم خود مواجه می‌شوند سعی دارد تا با دادن وعده آنان را راضی کنند.



وی افزود: اما امام خمینی (ره)، پی به ئوطئه‌های شاه در این زمینه برد و اعلام کرد که پیروزی تنها با رفتن شاه محقق خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بیان داشت: اکنون بعد از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که ایران از لحاظ سیاست حرف اول را در منطقه می‌زند‌.



وی با اشاره به دست آوردهای ایران در بخش علم و فناوری ابرازداشت: در رژیم گذشته جوانان ما حق هیچگونه خلاقت و نوآوری نداشته و همه چیز ما در دست کشورهای استکباری بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی استعدادهای جوانان ما رشد پیدا کرد و ما توانستیم به بسیاری از فناوری‌های برتر جهان دست پیدا کنیم.



انقلاب راه پیشرفت و ترقی خود را پیدا کرده است



وی افزود: ایران اسلامی اکنون راه پیشرفت وترقی خود را یافته است و با استقلال و اراده کامل در این مسیر گام برداشته و برای ایران عقبگرد معنایی نخواهد داشت.