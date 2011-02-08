انقلاب اسلامی ایران متعلق به همه آزادیخواهان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر اسفندیار رحیم مشایی در مراسمی که فلسطینیان مقیم یرموک بمناسبت بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار کرده بودند، خاطر نشان کرد:انقلاب الهی ایران صرفا به ایران و ایرانیان تعلق ندارد بلکه متعلق به همه آزادیخواهان جهان است.



رییس دفتر رییس جمهور افزود: امروز می توان به دوستداران انقلاب اسلامی ایران این نوید را داد که انقلاب پرشورتر و مقتدرتر از گذشته در راستای اهداف الهی و انسانی به پیش می رود.



مشاور و رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز بر همه اندیشمندان و تحلیلگران سیاسی جهان این حقیقت آشکار شده که ایران در همه صحنه های سیاسی و اقتصادی و بین المللی بیش از هر زمان دیگری از اقتدار برخوردار است ، گفت: اگر اقتدار ایران افتخار آمیز است این افتخار به خاطر حس قومی و ملی نیست بلکه از این جهت اهمیت دارد که اقتدار ایران قدرت اسلام است.



مهندس رحیم مشایی گفت: جمهوری اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار کبیر خود حضرت امام خمینی (ره) از نخستین روزهای تاسیس ، شعار های بلند ، متعالی و بزرگی را برگزیده و همان راهی را در پیش گرفته است که انبیاء الهی برای آن مبعوث شده اند.



وی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند که برای استقرار عدالت مبارزه می کنیم و تا وقتی که در جهان ظلم باشد ما هم هستیم و امروز این سیاست روشن و قاطع در همه ابعاد در داخل و خارج ایران از سوی مسوولان و مدیران انقلاب پیگیری می شود.



مشاور و رییس دفتر رییس جمهور خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی می توانست در هر کشوری پدید بیاید اما شاید انتخاب ایران از آن جهت بود که معجزه بزرگ خداوند آشکارتر باشد. از آن جهت که ایران در زمان رژیم شاهنشاهی متحد شماره اول آمریکا در منطقه بود و در روابط ایران و آمریکا از فتح کامله الوداد برخوردار بود. البته روابط ایران و آمریکا در همین سطح هم محدود نبوده و ایران مسوول اجرای سیاستهای استعماری و استکباری در کل منطقه بود.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی اتفاق افتاد که تحلیلگران سیاسی جهان وقوع آن را پیش بینی نمی کردند ولی آنچه خدا بخواهد اتفاق خواهد افتاد و انقلاب در ایران به وقوع پیوست.



مهندس رحیم مشایی خاطر نشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از سیاست های استراتژیک جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل بود یعنی دفاع از فلسطین مظلوم تحقق یافت و ایرانی که پیش از انقلاب اسلامی در ارتباط نزدیک با رژیم صهیونیستی قرارداشت به کانون جوشان مبارزه با صهیونیسم جهانی تبدیل شد.



مشاور و رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: امروز که سایه تهدید از سر ملت ایران برداشته شده است، ملت ایران مستحکم تر از همیشه اهداف بلند و انقلابی را پیگیری می کنند و در مسیر مبارزه با صهیونیسم جهانی همچنان در کنار ملت فلسطین محکم و استوار ایستادگی خواهد کرد.



مهندس رحیم مشایی تاکید کرد: مواضع شجاعانه و قاطعانه دکتر احمدی نژاد در افشای رژیم نامشروع صهیونیستی اعتبار این رژیم را در سراسر جهان از بین برده است و به واسطه دفاع آگاهانه ، خردمندانه و شجاعانه از مواضع بر حق ملت مظلوم فلسطین بدون تردید پیروزی از آن این ملت و همه مستضعفان جهان خواهد بود.



مشاور و رییس دفتر رییس جمهور تشکیل جمعیت دوستی ایران و فلسطین را اقدام ارزشمند و مهمی دانست و گفت: جمعیت دوستی ایران و فلسطین نماد اتحاد و دوستی دو ملت بزرگ است که تعداد اعضای آن به عدد میلیون ها فلسطینی و 75 میلیون ایرانی است که نمایشی از تحقق وعده های الهی به شمار می رود.



در ابتدای این مراسم یکی از رهبران مقاومت فلسطین در سخنانی با تجلیل از مواضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت فلسطین اظهار داشت: ملت فلسطین احمدی نژاد را دوست دارند که مواضع مردانه و صریح و شفافی را در حمایت از حقوق مردم فلسطین در همه محافل بین المللی مطرح می کند.