ذوب آهن به دنبال حفظ سکوی دوم/ قعرنشین ها به دنبال صعود به میانه جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از دور رفت بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری 6 دیدار روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری و در شهرهای تهران، کرمان، اصفهان، شیراز و شهر کرد پیگیری می شود.

در مهمترین دیدار این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میهمان تیم شهرداری زرند کرمان است. هرچند شاگردان علیرضا حبیبی تا به امروز هیچ باختی را متحمل نشده اند اما نباید به سادگی از کنار تیم کرمان بگذرند. کرمانی ها امیدوارند تا بتوانند در این بازی خانگی و با بهره از تماشاچیان خود به رده‌های بالایی جدول صعود کنند. فولادی ها در صورت پیروزی در این دیدار به طور قطع تنها تیم بدون باخت در دور رفت خواهند بود.

در این هفته ذوب آهن اصفهان میزبان تیم هپکو اراک است. هرچند ذوبی ها دو یار خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند اما به برد مقابل نماینده اراک امید زیادی دارند. ذوب آهنی‌ها این روزها روی نوار پیروزی قرار گرفته اند و به هیچ شکستی فکر نمی کنند.

تیم دانشگاه صنعتی ارومیه هم در هفتمین دیدار خود به مصاف تیم بدون امتیاز شهرداری شهر کرد می رود. نماینده ارومیه تنها به پیروزی فکر می کند تا بتواند با کسب این امتیاز جایگاه خود را در میانه جدول تثبیت کرده و از خطر سقوط در امان بماند. برنامه دیدارهای این هفته بدین ترتیب است :

پنجشنبه 21 بهمن ماه:

* پارسیان تهران - سنگ آهن بافق یزد

* شهرداری زرند کرمان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* فولاد نوین سپاهان اصفهان - پرسپولیس سبزوار

جمعه 22 بهمن ماه:

* ذوب آهن اصفهان - هپکو اراک

* پتروشیمی کازرون - مس کرمان

* شهرداری شهر کرد- دانشگاه صنعتی ارومیه



جدول رده بندی رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تا پایان هفته ششم به شرح زیر است:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 12 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 9 امتیاز

3- پرسپولیس سبزوار 8 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان 8 امتیاز

5- سنگ آهن بافق یزد 7 امتیاز

6- هپکواراک 6 امتیاز

7- فولاد نوین سپاهان اصفهان 6 امتیاز

8- مس کرمان 5 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه 4 امتیاز

10- پارسیان تهران 3 امتیاز

11- تربیت بدنی کازرون 2 امتیاز

12- شهرداری شهرکرد بدون امتیاز