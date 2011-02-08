نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول وحدت حوزه و دانشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،رئیس جمهور ماده واحده "احاله هماهنگی و برنامه ریزی وحدت حوزه ودانشگاه و بزرگداشت شهید مفتح به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری" که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی،براساس مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد .

بر اساس ماده واحده این مصوبه، صلاحیت و مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی در مورد موضوع وحدت حوزه ودانشگاه وبزرگداشت شهید مفتح به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها احاله می شود.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی ،‌ وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان آموزش پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز و دستگاه های ذیربط همانند بسیج اساتید و حوزه علمیه را موظف کرد در راستای ماموریت فوق الذکر با نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها همکاری کنند.

دکتر احمدی نژاد، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ،این مصوبه را درتاریخ 12/11/89 جهت اجرا ایلاغ کرده است .



