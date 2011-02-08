  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

احکام جدید 55 هزار نفر از فرهنگیان خوزستان صادر شد

احکام جدید 55 هزار نفر از فرهنگیان خوزستان صادر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با تلاشهای صورت گرفته از سوی این اداره کل احکام 55هزار نفر از فرهنگیان استان صادر شد.

سیروس خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این احکام شامل طبقه، رتبه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده سختی کار افزایش حق مدیریت و معاونت واحدهای آموزشی است که با حقوق بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور افزایش حقوق حاصله کارمندان آموزش و پرورش در مناطق شهری بین 60 تا 80 هزار تومان و در مناطق روستایی و عشایری تا 100 هزار تومان افزایش یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حق التدریس معلمان آزاد و شاغلان و همچنین اضافه کار عوامل اجرایی واحدهای آموزشی نیز همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت خواهد شد.
 
کد مطلب 1248903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها