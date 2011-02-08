احکام جدید 55 هزار نفر از فرهنگیان خوزستان صادر شد

سیروس خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این احکام شامل طبقه، رتبه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته فوق العاده سختی کار افزایش حق مدیریت و معاونت واحدهای آموزشی است که با حقوق بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور افزایش حقوق حاصله کارمندان آموزش و پرورش در مناطق شهری بین 60 تا 80 هزار تومان و در مناطق روستایی و عشایری تا 100 هزار تومان افزایش یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حق التدریس معلمان آزاد و شاغلان و همچنین اضافه کار عوامل اجرایی واحدهای آموزشی نیز همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت خواهد شد.

