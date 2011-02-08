موزه صنایع دستی اصفهان در ارگ آزادی تهران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اسفندیار حیدری پور در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با موزه صنایع دستی اصفهان در شهر تهران بیان داشت: با انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای مهندسی در حال طراحی داخلی موزه صنایع دستی اصفهان در ساختمان ارگ آزادی تهران هستیم.

وی افزود: فضای ساختمان ارگ آزادی در تهران به سه قسمت تقسیم شده و 700 متر مربع از این مکان برای برپایی موزه صنایع دستی اصفهان و نیز 250 متر مربع به منطور فروش این صنایع دستی در اختیار اصفهان قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان به تنهایی نیمی از فضای ساختمان ارگ آزادی را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: مابقی صنایع دستی استانهای کشور نیز در نیمه دیگر این مکان جانمایی می شوند.

وی تصریح کرد: در موزه صنایع دستی اصفهان در ارگ آزادی 150 اقلام تاریخی از اصفهان جانمایی می شود.

حیدری پور با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک بنای ارگ آزادی تهران به یکی از پر بازدید ترین بناهای تاریخی تهران تبدیل خواهد شد، بیان داشت: موزه صنایع دستی اصفهان در ساختمان ارگ آزادی تهران پایگاه محکم و خوبی برای معرفی و فروش صنایع دستی به علاقمندان آن است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود قابلیتها و پتانسیلهای در خور توجه و نیز شرایط خاص اصفهان و شهرهای تاریخی اطراف آن، می توانیم هر یک از بناهای تاریخی شهر را با تغییر کاربری به مجموعه فرهنگی تبدیل کنیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: خانه چرمی در شهر اصفهان تا چند ماه آینده با تغییر کاربری به موزه تبدیل می شود.