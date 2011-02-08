به گزارش خبرنگار مهر، با نامه مسئولان ورزش وزارت نفت در چند روز گذشته جذب کشتی گیر خارجی توسط تیمهای تابعه این بخش در لیگ کشتی ممنوع شد و به این ترتیب گاز مازندران نتوانست از دو کشتی گیر مطرح خارجی خود استفاده کند.

بر این اساس مربیان تیم نفت تهران که خود در جریان این موضوع بودند دوشنبه با "اوپان سات" کشتی گیر روس به توافق رسیدند و بر خلاف بخشنامه ابلاغی این کشتی گیر حتی دیشب وزن کشی کرد ومی‌خواست در فینال به میدان برود.

با این تناقضات تیم گاز مازندران صبح امروز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد مقابل نفت تهران حاضر نشد و مربیان این تیم دلیل این امر را سیاست یک و بام دو هوای مسئولان ورزش وزارت نفت عنوان کردند. با این عکس العمل گازی ها مسئولان ورزش نفت تهران که خود طی بخشنامه ای این موضوع اعلام کرده بودند به مربیان نفت اعلام کردند حق استفاده از این کشتی گیر روس را ندارند.

به این ترتیب این اتفاقات بیش از هر چیز به نفع تیم شهدای جویبار تمام شد تا عصر امروز سه شنبه و دیدار فینال مقابل نفت تهران در سالن شهدای هفتم تیر راه آسانتری را برای کسب جام هشتم داشته باشد.