به گزارش خبرنگار مهر، امید روانخواه طی چند سال گذشته همیشه با مصدومیت از ناحیه زانو دست به گریبان بوده است. او که از زمان حضور در استقلال دوبار از ناحیه رباط صلیبی زانو مورد عمل جراحی قرار گرفته در دیدار با شهرداری یاسوج بازهم از این ناحیه مصدوم شد.

مصدومیت روانخواه این بار جدی تر از گذشته است به حدی که مداوای او را با مشکل مواجه کرده است. از آنجائیکه این بازیکن چندین بار از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شده، مداوای مصدومیت او این بار دشوارتر از بارهای گذشته است و پزشکان هنوز برای جراحی زانوی آسیب دیده او نظر نهایی خود را اعلام نکرده‌اند.

شرایط روانخواه به گونه‌ای است که حتی احتمال می رود در صورت جراحی مجددا از ناحیه زانو ناچار به وداع از دنیای فوتبال شود. در این شرایط کادر پزشکی باشگاه استقلال نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا روانخواه شرایط بازگشت به میدان را پیدا کند.