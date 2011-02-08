تولید رادارهای با برد 500 کیلومتر/ پارادوکس آمریکا دربرابر دموکراسی مصر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری صبح امروز دوشنبه در نشست خبری ، در خصوص دستاوردهای تحقیقاتی سپاه گفت: ما هم اکنون به تولید انبوه موشک های بالستیک هوشمند برای مقابله با اهداف دریایی رسیده ایم، در حقیقت موشک های بالستیکی که حدود دو سال پیش اخبار آن را منتشر کرده بودیم امروز به تولید انبوه رسیده و البته دقیق تر و پیشرفته تر شده است که ما فیلم آن را هم ضبط کردهایم و در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: سرعت این موشکها مافوق صوت است و ردگیری و مقابله با آنها برای دشمن امکانپذیر نیست. با توجه به اینکه تهدیدات احتمالی دشمن عمدتا موشکی، هوایی و دریایی خواهد بود، سپاه به توانمندیهایی مجهز شده است که بتواند فناوری پیشرفته دشمن را خنثی کند.
سرلشکر جعفری خاطر نشان کرد: نتیجه این پروژههای تحقیقاتی، گام بلندی برای تامین امنیت کشور در آسمان و دریاست. به نظر ما ماهیت تهدیدات جدید و توانمندی های دشمن بیشتر در این زمینه هاست و با توجه به اینکه از توانمندی زمینی ایران به واسطه حضور انبوه نیروهای مجرب و آماده شهادت و نیز جغرافیای خاص ایران آگاه هستند، احساس می کنند که شاید بتوانند از طریق حملات هوایی، موشکی و دریایی اهداف خود را پیش ببرند ولی با پروژههای تحقیقاتی سپاه ما توان مقابله بسیار خوبی با تهدیدات دشمن داریم و این هدیه ای از طرف سپاه به ملت ایران و رهبر انقلاب است.
فرمانده کل سپاه همچنین به یکی از دستاوردهای تحقیقاتی سپاه در زمینه پدافندی و کمک رسانی به حوادث غیرمترقبه اشاره کرد و گفت: توانسته ایم هواپیماهای ایلوشین سپاه را به منبعهای بزرگ حمل آب مجهز کنیم تا برای خاموش کردن آتش به ویژه در حوادثی نظیر آتشسوزی اخیر جنگل گلستان از آنها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: بالگردهای سپاه در گذشته به منبعهای آب 2 تنی مجهز بود، ولی با دستاورد تحقیقاتی اخیر هواپیماهای ایلوشین به منبعهای بزرگ 30 تنی و در آینده 40 تنی مجهز می شوند. این هواپیماها این قابلیت را دارند که ظرف 20 تا 30 ثانیه آب موجود در خود را تخلیه کنند. بدین ترتیب برای اولین بار در ایران چهار یا پنج فروند از این هواپیماها به این منابع آب مجهز می شوند تا انشاءالله دیگر شاهد حوادثی نظیر آتش سوزی جنگل گلستان نباشیم.
سردار جعفری در ادامه به دادگاه ترور رفیق حریری اشاره کرد وافزود: این مسئله برنامه ریزی بسیار دقیق و توطئهای بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی از سالها قبل تدارک دیده بودند.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی این مسئله را برنامه ریزی کردند تا آن را به گردن حزب الله بیاندازند و به این بهانه بخواهند با آن برخورد کرده و عملا حزب الله لبنان را خلع سلاح کنند، ولی خوشبختانه مقابله سیاسی که توسط نیروهای انقلاب و حزب الله صورت گرفت تلاش آمریکاییها و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و ما شاهد موفقیت نیروهای انقلاب، حزبالله و هوشیاری مردم لبنان بودیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: به این ترتیب توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی خنثی شد و به نظر ما این ماجرا تمام و شکست این توطئه دشمن آشکار شده است و به نظر من بعید است که آنها بتوانند اهداف شوم خود را در این قضیه دنبال کنند.
وی به رویکرد سپاه در بحث سازندگی و محرومیت زدایی اشاره کرد و افزود: توانسته ایم 10 هزار پروژه محرومیت زدایی در مناطق محروم و در زمینه های مختلف بهداشتی، عمرانی، درمانی و سازندگی انجام دهیم که همه این کارها را جدا از فعالیتهای بسیج سازندگی و بدون دریافت هیچ هزینه ای از دولت بوده است.
جعفری با تاکید بر اینکه خاورمیانه اسلامی در حال شکلگیری است، تصریح کرد: علیرغم دشمنیهای دشمنان اسلام، در مقابل طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی آنها مطرح شده بود، امروز یک خاورمیانه اسلامی در حال شکل گیری است.
وی ادامه داد: امروز ما شاهد ضعف شدید رژیم صهیونیستی و افول این قدرت شیطانی هستیم و امیدواریم ملت های مسلمان منطقه به ویژه فلسطین هر چه زودتر از زیر یوغ شیطنت های این رژیم رها شوند و وحدت اسلامی برقرار شود.
فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات اخیر مصر، اظهار داشت: در تحولات اخیر از جمله در مصر شاهد تناقض گوییهای آمریکا و استکبار جهانی در رابطه با دفاع از دموکراسی هستیم و می بینیم که در عمل از حمایتهای دیکتاتورهای منطقه حمایت میکنند و اخیرا ناچار شدها ند که از نامبارک در مصر حمایت کنند و بدین ترتیب تناقض گوییهای آنها بیشتر روشن شده است. ما امیدواریم ملت عزیزمان راهی را که سی و دو سال است تحت رهبری امام و مقام معظم رهبری طی میکنند، با پیروزی هایی که در حال تحقق است مستحکم تر به پیش ببرند و باید بدانیم که این راهی است که خداوند پیش روی ما گذاشته است.
فرمانده کل سپاه در این رابطه، گفت: دشمنان ما به دنبال بهانه جویی و پیدا کردن نقاط ضعف هستند و چنین ادعاهایی در راستای بهانه گرفتنهای آنهاست.
وی تاکید کرد: سپاه اخبار منتشر شده مبنی بر وجود یکی از ماموران اف. بی. آی در زندانهای خود را تکذیب میکند و مطمئن باشید اگر سپاه کسی از دشمنان را بگیرد حتما اعلام می کند.
در ادامه یکی از خبرنگاران پرسش دیگری را درباره تحولات اخیر مصر و تونس و آینده رژیم صهیونیستی در صورت سقوط مبارک در مصر مطرح کرد که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخ داد: این تحولات و اعتراضات، اتفاقی بود که باید سالها پیش میافتاد ولی به تعویق افتاد. طبیعی است وقتی مردم شعارهای آزادی خواهانه و نیز رفتار حاکمان را میبینند، به حاکمان مستبد خود اعتراض میکنند و چنین تحولاتی اجتناب ناپذیر بود.
وی اضافه کرد: حاکمان مستبد این کشورها باید به خواسته های ملت خود که آزادی، استقلال و خارج شدن از زیر سلطه استکبار جهانی است توجه کنند و این حق مردم منطقه است و باید به آن پاسخ مثبت دهند چرا که در غیر این صورت کار به حرکتهای خشن و بالا گرفتن خشم مردم و نتایج ناشی از آن کشیده میشود.
جعفری سقوط حکومت حسنی مبارک را موجب ضعف بیشتر رژیم صهیونیستی دانست و عنوان کرد: اخوان المسلمین سازمانی با سابقه طولانی است و نگاه خاصی به بحث مبارزه در حکومت دارد و بر اساس چارچوب های خود حرکت میکند ولی حتما از تجربیات انقلاب اسلامی یا حوادث کشورهای دیگر نظیر لبنان و سوریه بهره می گیرند و مردم مصر و منطقه وقتی این اتفاقات گذشته را می بینند از آنها بهره خواهند گرفت و حتما موفقیت این دفعه با دفعات قبل متفاوت است.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: امروز شاهد تزلزل و ترس استکبار جهانی و به ویژه رژیم صهیونیستی از فروپاشی رژیم نامبارک هستیم و انشاءالله شاهد همین اتفاق هم هستیم و در این صورت طبیعی است که رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضعیف میشود و به سمت افول خود حرکت می کند.
وی در ادامه به فعالیتهای ارتش سایبری سپاه اشاره کرد و گفت: این عرصه، صحنهای است که نیاز امروز دفاعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی در فضای مجازی است. سپاه با توجه به توانمندیهایی که در این راستا وجود دارد و متخصصین بسیجی زیادی که در این عرصه حضور فعال دارند وارد عمل شده است و ما با توجه به اتصال مان به بسیج و نیروهای انقلاب هیچگونه محدودیتی در رابطه با تعداد نیروهای متخصص در زمینه جنگ سایبری نداریم.
فرمانده کل سپاه در ادامه در خصوص فعالیتهای اقتصادی سپاه در زمینههای مختلف گفت: فعالیتهای اقتصادی سپاه در دو بخش عمده است. بخش اول فعالیت هایی است که در زیرمجموعه بنیاد تعاون انجام میشود و همه سازمانهای امنیتی و نظامی کشور چنین بنیادی را دارند تا در قالب آن خدماتی را به کارکنان خود برسانند و این امر طبیعی است.
وی ادامه داد: بخش دوم فعالیت های اقتصادی سپاه که بسیار عمده و گسترده است و دشمنان انقلاب اسلامی بر روی آن تاکید دارند در قالب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء انجام میشود و بسیار گسترده است و ما به این مساله اذعان داریم.
سردار جعفری نقش سپاه در فعالیتهای اقتصادی و سازندگی کشور را نقشی موثر توصیف کرد و افزود: اگر کمک ها و حضور سپاه به ویژه در بحث گاز و نفت جنوب نبود، شاید کشور نمی توانست در مقابل برنامه ریزیهای دشمنان به ویژه تحریم های اقتصادی آنها موفق باشد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و گفت: با توجه به تهاجم شدید دشمنان علیه باورهای دینی مردم ما لازم است که همه نهادهای کشور برای مقابله این تهاجم دشمن اقدام کنند و سپاه با توجه به دریافت ماموریت برای مقابله با تهدیدات فرهنگی، به موازات مقابله با تهدیدات امنیتی و نظامی، چند سالی است که سرمایهگذاریهای زیادی را در زمینههای فرهنگی انجام میدهد و سازماندهی جدید سپاه و تغییرات صورت گرفته در ساختار سازمانی سپاه و بسیج با همین هدف و رویکرد است.
جعفری تصریح کرد: بیشترین تهدید موجود در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و جزو رسالت های سپاه است که اگر می خواهد از انقلاب دفاع کند در این زمینهها برنامهریزیهای لازم را پیشبینی کند. البته انجام فعالیتهای فرهنگی به زمان نیاز دارد تا به ثمر بنشیند و ما در این زمینهها فعال هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در بالا بردن توانمندیهای سپاه، اظهار کرد: پویایی سپاه پاسداران به این است که در مقابل تهدیدات مختلف و تغییر ماهیت تهدید، خود را به روز نگه دارد. انقلاب ما در معرض همه نوع تهدیدات هست و سپاه نیز در همه این عرصه ها باید اقدام کند و به ویژه در صحنه تهدیدات نرم وظیفه پیشگیری از وقوع تهدید مهمتر از اقدامات مقابله ای است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان، اظهار داشت: نسل جدید سپاه همه امید آینده سپاه هستند و ما برنامههای مختلفی برای توجیه آنها و ترویج فرهنگ پاسداری در میان آنها در دستور کار داریم و برای توانمندسازی نیروهای جدید نیز طرحهای مختلفی در حال اجراست تا بدین ترتیب از تجربیات نسل قدیم استفاده کند.
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