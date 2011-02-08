تولید رادارهای با برد 500 کیلومتر/ پارادوکس آمریکا دربرابر دموکراسی مصر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری صبح امروز دوشنبه در نشست خبری ، در خصوص دستاوردهای تحقیقاتی سپاه گفت: ما هم اکنون به تولید انبوه موشک‌ های بالستیک هوشمند برای‏‎ ‎مقابله با اهداف دریایی رسیده ایم، در حقیقت موشک‌ های ‏‏بالستیکی که حدود دو سال پیش اخبار‎ ‎آن را منتشر کرده بودیم امروز به تولید انبوه رسیده و البته دقیق ‌تر و ‏‏پیشرفته ‌تر‎ ‎شده است که ما فیلم آن را هم ضبط کرده‌ایم و در اختیار رسانه‌ ها قرار خواهیم داد‎.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ‎سرعت این موشک‌ها مافوق صوت است و ردگیری و ‏مقابله با ‏آن‌ها برای دشمن امکانپذیر‎ ‎نیست. با توجه به اینکه تهدیدات احتمالی دشمن عمدتا موشکی، ‏هوایی و دریایی خواهد‎ ‎‎بود، سپاه به توانمندی‌هایی مجهز شده است که بتواند فناوری پیشرفته دشمن را ‏خنثی‎ ‎کند‎.

سرلشکر جعفری، اضافه کرد: در حال حاضر رادارهای با برد 500 کیلومتر در حال‏‎ ‎تولید است و کار ‏‏تحقیقاتی رادارهای برد بلند انجام شده و تولید آن از سال آینده‏‎ ‎آغاز می‌شود‎. ‎

وی درباره دستاوردهای دیگر راداری سپاه اظهار داشت: ‎در حال حاضر کار تحقیقاتی دو نوع رادار دریایی قابل ‏‏تحرک با شناورهای کوچک با برد‏‎ 60 ‎کیلومتر و رادار ساحلی با برد بیش از 300 کیلومتر انجام شده است و ‏در ‏حال عقد‎ ‎قرارداد برای تولید این رادارها هستیم‎.



سرلشکر جعفری خاطر نشان‎ ‎کرد: نتیجه این پروژه‌های تحقیقاتی، گام بلندی ‏برای تامین ‏امنیت کشور در آسمان و‎ ‎دریاست. به نظر ما ماهیت تهدیدات جدید و توانمندی ‌های دشمن ‏بیشتر در این ‏زمینه‌ هاست‎ ‎و با توجه به اینکه از توانمندی زمینی ایران به واسطه حضور انبوه نیروهای ‏مجرب و‎ ‎آماده شهادت ‏و نیز جغرافیای خاص ایران آگاه هستند، احساس می‌ کنند که شاید بتوانند‎ ‎از طریق ‏حملات هوایی، موشکی و ‏دریایی اهداف خود را پیش ببرند ولی با پروژه‌های‎ ‎تحقیقاتی سپاه ما توان مقابله ‏بسیار خوبی با تهدیدات دشمن ‏داریم و این هدیه‌ ای از‎ ‎طرف سپاه به ملت ایران و رهبر انقلاب است‎.

سردار جعفری درباره شبکه‌ های ضد کروز سپاه، اظهار‎ ‎داشت: پوشش این شبکه‌ ها از سوی سپاه در همه ‏جای ایران ‏نیست ولی در مناطق حساس و‎ ‎حیاتی کشور از جمله تهران این توانمندی ایجاد شده است. با ‏توجه به سرعت کم ‏موشک‌های‎ ‎کروز، امکان از بین بردن آن‌ها در فضا و پیش از برخورد با زمین وجود دارد و ‏چنین‎ ‎امکانی برای ‏ما به وجود آمده است‎.



فرمانده کل سپاه همچنین‎ ‎به یکی از دستاوردهای تحقیقاتی سپاه در زمینه ‏پدافندی و ‏کمک‌ رسانی به حوادث‎ ‎غیرمترقبه اشاره کرد و گفت: توانسته‌ ایم هواپیماهای ایلوشین سپاه را ‏به منبع‌های‎ ‎بزرگ ‏حمل آب مجهز کنیم تا برای خاموش کردن آتش به ویژه در حوادثی نظیر آتش‌سوزی‎ ‎اخیر ‏جنگل گلستان از آنها ‏بهره بگیریم‎.



وی ادامه داد: بالگردهای سپاه در گذشته به‎ ‎منبع‌های آب 2 تنی مجهز بود، ولی با دستاورد تحقیقاتی اخیر ‏‏هواپیماهای ایلوشین به‎ ‎منبع‌های بزرگ 30 تنی و در آینده 40 تنی مجهز می‌ شوند. این هواپیماها این ‏قابلیت را‎ ‎‎دارند که ظرف 20 تا 30 ثانیه آب موجود در خود را تخلیه کنند. بدین ترتیب برای اولین‎ ‎بار در ایران ‏چهار یا پنج ‏فروند از این هواپیماها به این منابع آب مجهز می‌ شوند تا‎ ‎انشاءالله دیگر شاهد حوادثی نظیر ‏آتش‌ سوزی جنگل ‏گلستان نباشیم‎.

سردار جعفری در ادامه به ‏دادگاه ترور رفیق حریری اشاره کرد وافزود: این مسئله برنامه ‌ریزی بسیار دقیق و‎ ‎توطئه‌ای بود که آمریکا و رژیم ‏‏صهیونیستی از سالها قبل تدارک دیده بودند‏‎.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی این مسئله‎ ‎را برنامه‌ ریزی کردند تا آن را به گردن حزب‌ الله بیاندازند ‏‏و به این بهانه بخواهند‎ ‎با آن برخورد کرده و عملا حزب‌ الله لبنان را خلع سلاح کنند، ولی خوشبختانه مقابله‎ ‎‎سیاسی‌ که توسط نیروهای انقلاب و حزب‌ الله صورت گرفت تلاش آمریکایی‌ها و رژیم‎ ‎صهیونیستی را ‏خنثی ‏کرد و ما شاهد موفقیت نیروهای انقلاب، حزب‌الله و هوشیاری مردم‎ ‎لبنان بودیم‎.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: به این ترتیب توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی ‏خنثی شد و ‏به نظر ما این ماجرا‎ ‎تمام و شکست این توطئه دشمن آشکار شده است و به نظر من بعید ‏است که آنها بتوانند‎ ‎‎اهداف شوم خود را در این قضیه دنبال کنند‎.

وی به رویکرد سپاه در بحث سازندگی و‎ ‎محرومیت‌ زدایی اشاره کرد و افزود: توانسته ‌ایم 10 هزار پروژه ‏‏محرومیت‌ زدایی در‎ ‎مناطق محروم و در زمینه‌ های مختلف بهداشتی، عمرانی، درمانی و سازندگی انجام ‏دهیم که‎ ‎‎همه این کارها را جدا از فعالیت‌های بسیج سازندگی و بدون دریافت هیچ هزینه‌ ای از‎ ‎دولت بوده ‏است‎.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب‎ ‎اسلامی، در ادامه به تحولات اخیر در برخی کشورهای ‏‏خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه‎ ‎مصر، تونس و لبنان اشاره کرد و گفت: تحولاتی که در منطقه به دنبال ‏حرکت ‏انقلابی‎ ‎مردم ایران شروع شده است قطعا به سمت تحقق اهدافی است که امام دنبال می‌کردند. ‏نهضت‎ ‎بیداری ‏اسلامی در خاورمیانه و جهان، ما را به سمت یک عصر جدید یعنی عصر توحید،‏‎ ‎دین‌ باوری و ‏افول قدرت‌ های ‏استکباری جهان پیش می ‌برد‎.



جعفری با تاکید بر اینکه خاورمیانه اسلامی در حال‎ ‎شکل‌گیری است، تصریح کرد: علیرغم دشمنی‌های ‏دشمنان ‏اسلام، در مقابل طرح خاورمیانه‎ ‎بزرگ که از سوی آنها مطرح شده بود، امروز یک خاورمیانه ‏اسلامی در حال ‏شکل‌ گیری است‎.



وی ادامه داد: امروز ما شاهد ضعف شدید رژیم‎ ‎صهیونیستی و افول این قدرت شیطانی هستیم و امیدواریم ‏‏ملت‌ های مسلمان منطقه به ویژه‎ ‎فلسطین هر چه زودتر از زیر یوغ شیطنت‌ های این رژیم رها شوند و ‏وحدت ‏اسلامی برقرار‎ ‎شود‎.



فرمانده کل سپاه با اشاره‎ ‎به تحولات اخیر مصر، اظهار داشت: در تحولات اخیر از ‏جمله ‏در مصر شاهد تناقض‌ گویی‌های‎ ‎آمریکا و استکبار جهانی در رابطه با دفاع از دموکراسی هستیم و ‏می‌ بینیم که در ‏عمل‎ ‎از حمایت‌های دیکتاتورهای منطقه حمایت می‌کنند و اخیرا ناچار شده‌ا ند که از نامبارک‎ ‎در مصر حمایت کنند ‏و بدین ترتیب تناقض‌ گویی‌های آنها بیشتر روشن شده است. ما‎ ‎امیدواریم ملت ‏عزیزمان راهی را که سی و دو سال ‏است تحت رهبری امام و مقام معظم‎ ‎رهبری طی می‌کنند، با ‏پیروزی‌ هایی که در حال تحقق است مستحکم‌ تر به ‏پیش ببرند و‎ ‎باید بدانیم که این راهی است که خداوند ‏پیش ‌روی ما گذاشته است‎.

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به‏‎ ‎پرسش ‏یکی از ‏خبرنگاران درباره ادعای اخیر سایت ویکی‌ لیکس مبنی بر اینکه یکی از‎ ‎ماموران اف. بی. آی در یکی ‏از ‏زندان‌های سپاه است، این مساله را تکذیب کرد‎.



فرمانده کل سپاه در این‎ ‎رابطه، گفت: دشمنان ما به دنبال بهانه ‌جویی و پیدا ‏کردن ‏نقاط ضعف هستند و‎ ‎چنین ادعاهایی در راستای بهانه‌ گرفتن‌های آنهاست‎.



وی تاکید کرد: سپاه اخبار منتشر شده مبنی بر وجود‎ ‎یکی از ماموران اف. بی. آی در زندان‌های خود را ‏تکذیب ‏می‌کند و مطمئن باشید اگر‎ ‎سپاه کسی از دشمنان را بگیرد حتما اعلام می ‌کند.

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در ادامه یکی از خبرنگاران پرسش دیگری را درباره‎ ‎تحولات اخیر مصر و تونس و آینده رژیم صهیونیستی در ‏‏صورت سقوط مبارک در مصر مطرح کرد‎ ‎که فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسخ داد: این ‏تحولات و ‏اعتراضات،‎ ‎اتفاقی بود که باید سال‌ها پیش می‌افتاد ولی به تعویق افتاد. طبیعی است وقتی ‏مردم‎ ‎شعارهای ‏آزادی ‌خواهانه و نیز رفتار حاکمان را می‌بینند، به حاکمان مستبد خود اعتراض‎ ‎می‌کنند و ‏چنین تحولاتی ‏اجتناب‌ ناپذیر بود‎.



وی اضافه کرد: حاکمان مستبد این کشورها باید به‎ ‎خواسته‌ های ملت خود که آزادی، استقلال و خارج ‏شدن از زیر ‏سلطه استکبار جهانی است‎ ‎توجه کنند و این حق مردم منطقه است و باید به آن پاسخ مثبت ‏دهند چرا که در غیر این‎ ‎‎صورت کار به حرکت‌های خشن و بالا گرفتن خشم مردم و نتایج ناشی از آن ‏کشیده می‌شود‎.



جعفری سقوط حکومت حسنی مبارک را موجب ضعف بیشتر‎ ‎رژیم صهیونیستی دانست و عنوان کرد: ‏‏اخوان‌ المسلمین سازمانی با سابقه طولانی است و‎ ‎نگاه خاصی به بحث مبارزه در حکومت دارد و بر اساس ‏‏چارچوب‌ های خود حرکت می‌کند ولی‎ ‎حتما از تجربیات انقلاب اسلامی یا حوادث کشورهای دیگر نظیر لبنان ‏و ‏سوریه بهره‎ ‎می‌ گیرند و مردم مصر و منطقه وقتی این اتفاقات گذشته را می‌ بینند از آنها بهره‎ ‎خواهند ‏گرفت و حتما ‏موفقیت این دفعه با دفعات قبل متفاوت است‎.



فرمانده کل سپاه تاکید‎ ‎کرد: امروز شاهد تزلزل و ترس استکبار جهانی و به ویژه ‏رژیم ‏صهیونیستی از فروپاشی‎ ‎رژیم نامبارک هستیم و انشاءالله شاهد همین اتفاق هم هستیم و در این ‏صورت طبیعی ‏است‎ ‎که رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضعیف می‌شود و به سمت افول خود حرکت ‏می‌ کند‎.‎



در ادامه یکی از خبرنگاران نظر فرمانده کل سپاه‎ ‎پاسداران انقلاب اسلامی را درباره ادعای غربی‌ها مبنی بر ‏‏دخالت سپاه در تحولات اخیر‎ ‎لبنان جویا شد که جعفری پاسخ داد: لبنان با قدرتی که بدست آورده و متکی ‏به قدرت‎ ‎‎لایزال الهی و استفاده از فقه سیاسی شیعه است به پیروزی‌ های چشمگیری دست پیدا کرده‎ ‎است. نقش سپاه در این ‏تحولات نقش چندانی نیست ولی از آنجایی که باورهای انقلاب و‎ ‎سپاه با باورهای ‏حزب‌ الله یکسان است، طبیعی ‏است که در مورد اقداماتی که از سوی‎ ‎حزب‌ الله انجام می‌شود این برداشت ‏به وجود آید که اینها توسط سپاه بوده ‏است. در‎ ‎حالی که حزب‌ الله لبنان امروز سازمانی است که از همه ‏جهت مستقل است‎.



وی در ادامه به فعالیت‌های ارتش سایبری سپاه اشاره‎ ‎کرد و گفت: این عرصه، صحنه‌ای است که نیاز امروز ‏‏دفاعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی در‎ ‎فضای مجازی است. سپاه با توجه به توانمندی‌هایی که در این ‏راستا وجود ‏دارد و‎ ‎متخصصین بسیجی زیادی که در این عرصه حضور فعال دارند وارد عمل شده است و ما ‏با توجه‎ ‎به ‏اتصال‌ مان به بسیج و نیروهای انقلاب هیچگونه محدودیتی در رابطه با تعداد‎ ‎نیروهای متخصص در ‏زمینه جنگ ‏سایبری نداریم‎.‎



فرمانده کل سپاه در ادامه در خصوص ‏فعالیت‌های اقتصادی سپاه در زمینه‌های مختلف گفت: فعالیت‌های اقتصادی سپاه ‏در دو ‏بخش عمده است. بخش اول‎ ‎فعالیت‌ هایی است که در زیرمجموعه بنیاد تعاون انجام می‌شود و همه ‏سازمان‌های ‏امنیتی‎ ‎و نظامی کشور چنین بنیادی را دارند تا در قالب آن خدماتی را به کارکنان خود برسانند‎ ‎و این امر طبیعی ‏است‎.



وی ادامه داد: بخش دوم فعالیت‌ های اقتصادی سپاه که‎ ‎بسیار عمده و گسترده است و دشمنان انقلاب ‏اسلامی بر ‏روی آن تاکید دارند در قالب‎ ‎قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء انجام می‌شود و بسیار گسترده است ‏و ما به این مساله‎ ‎‎اذعان داریم‎.

فرمانده کل سپاه افزود‎: ‎فعالیت‌های سازندگی سپاه با هدف کمک به دولت و ‏مقابله با ‏تحریم‌ هایی است که‎ ‎شرکت‌های خارجی می‌ توانستند اعمال کنند و ما پیشتر متکی به این ‏شرکت‌ها بودیم ولی‎ ‎سپاه ‏امروز در اکثر یا همه پروژه‌هایی که به ویژه در رابطه با نیروگاه‌های هسته‌ ای،‎ ‎تولید گاز، احداث نیروگاه‌های ‏مختلف، حفر چاه و انتقال گاز، آب و نفت انجام می‌شود‎ ‎به دولت کمک ‏می‌کند. هدف اصلی سپاه کمک به امر ‏سازندگی دولت است و امروز دولت نیز‏‎ ‎به این نقش موثر سپاه ‏اذعان دارد‎.



سردار جعفری نقش سپاه در فعالیت‌های اقتصادی و‎ ‎سازندگی کشور را نقشی موثر توصیف کرد و افزود: ‏اگر ‏کمک‌ ها و حضور سپاه به ویژه در‎ ‎بحث گاز و نفت جنوب نبود، شاید کشور نمی‌ توانست در مقابل ‏برنامه ‌ریزی‌های ‏دشمنان به‎ ‎ویژه تحریم‌ های اقتصادی آن‌ها موفق باشد.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی سپاه در ‏عرصه‌ هایی است‎ ‎که ‏شرکت‌ های بخش خصوصی یا دولتی نمی‌توانند انجام دهند یعنی پروژه‌هایی که یا در‎ ‎مناطق ناامن است و در ‏بخش‌هایی است که این شرکت‌ها قادر به انجام آن نیستند. رویکرد‎ ‎امروز سپاه این ‏است که هر کجا که شرکت‌های ‏خصوصی دیگر توان داشته باشند، اولویت کار‎ ‎را به آن‌ها بدهیم. ‎

وی تاکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی سپاه به‎ ‎فعالیت‌های نظامی آن ضربه نمی‌زند چراکه ساختاری که این ‏کار را ‏انجام می‌دهد از‎ ‎ساختارهای نظامی سپاه جداست و دو سلسله مراتب فرماندهی دارد و هیچ ‏مانعی برای‎ ‎فعالیت‌های ‏دفاعی و امنیتی سپاه ایجاد نمی‌کند‎.

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فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب‎ ‎اسلامی در ادامه به فعالیت‌ های فرهنگی اشاره کرد و ‏گفت: با ‏توجه به تهاجم شدید‎ ‎دشمنان علیه باورهای دینی مردم ما لازم است که همه نهادهای کشور ‏برای مقابله این‎ ‎تهاجم ‏دشمن اقدام کنند و سپاه با توجه به دریافت ماموریت برای مقابله با تهدیدات‏‎ ‎فرهنگی، به موازات مقابله با تهدیدات ‏امنیتی و نظامی، چند سالی است که‎ ‎سرمایه‌گذاری‌های زیادی را ‏در زمینه‌های فرهنگی انجام می‌دهد و سازماندهی ‏جدید سپاه‎ ‎و تغییرات صورت گرفته در ساختار سازمانی ‏سپاه و بسیج با همین هدف و رویکرد است‎.



جعفری تصریح کرد: بیشترین تهدید موجود در زمینه‎ ‎مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و جزو ‏رسالت‌ های ‏سپاه است که اگر می ‌خواهد از‎ ‎انقلاب دفاع کند در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را ‏پیش‌بینی کند. البته‎ ‎انجام ‏فعالیت‌های فرهنگی به زمان نیاز دارد تا به ثمر بنشیند و ما در این زمینه‌ها‎ ‎فعال ‏هستیم‎.



وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در بالا بردن‎ ‎توانمندی‌های سپاه، اظهار کرد: پویایی سپاه پاسداران به ‏این ‏است که در مقابل‎ ‎تهدیدات مختلف و تغییر ماهیت تهدید، خود را به ‌روز نگه دارد. انقلاب ما در معرض ‏همه‎ ‎نوع ‏تهدیدات هست و سپاه نیز در همه این عرصه‌ ها باید اقدام کند و به ویژه در صحنه‎ ‎تهدیدات نرم ‏وظیفه پیشگیری از ‏وقوع تهدید مهمتر از اقدامات مقابله ‌ای است‎.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خاطر‎ ‎نشان کرد: سپاه پیش از آنکه نظامی باشد یک سازمان ‏عقیدتی و ‏سیاسی است و بر این اساس‎ ‎بیش از اینکه به تجهیزات توجه کند باید به سرمایه‌های انسانی ‏خود توجه داشته باشد‎. ‎‎قدرت واقعی سپاه متکی به ایمان و معنویت نیروهاست و سپاه هیچگاه متکی به ‏تجهیزات‎ ‎نبوده بلکه به بالا بردن ‏توانمندی‌های تجهیزات خود توجه داشته است‎. ‎

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره‎ ‎توجه سپاه به احیای روح پاسداری برای نیروهای ‏جدید ‏و جوان خود، گفت: با توجه به‎ ‎این‌که بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، تعداد قابل توجهی ‏از نیروهای ‏قدیمی‎ ‎سپاه بازنشسته شده‌اند و یا در حال بازنشستگی هستند. چون رسالت پاسداری از ‏انقلاب‎ ‎که به عهده سپاه ‏است، بازنشستگی ندارد، بیشتر پاسدارهای ما که بازنشسته می‌شوند‎ ‎خواستار حضور در صحنه‌های مختلف برای ‏دفاع از انقلاب هستند و بر همین اساس ما‎ ‎سازمان‌ها و نیز یک ‏معاونت را پیش‌بینی کرده‌ایم و در همین راستا یک ‏کانون‎ ‎بازنشستگان سپاه را تشکیل داده‌ایم تا بدین ‏ترتیب از تجربه نیروهای قدیمی همچنان‎ ‎استفاده کنیم‎. ‎