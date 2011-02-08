محور ارتباطی میشان - گناوه بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل راه و ترابری استان فارس در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران گفت: محور اصلی میشان - گناوه، استان فارس را از طریق شهرستان نورآباد به شهرستان گناوه در استان بوشهر متصل می کند.

حیدر نوروزی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده در این محور 52 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به حجم کار در این پروژه نیز بیان کرد: حجم خاکبرداری 108 هزار متر مکعب، خاکریزی 193 هزار متر مکعب، بتن ریزی دو هزار و 500 متر مکعب و حجم عملیات بنایی نیز پنج هزار و 300 متر است.

مدیر کل راه فارس خاطرنشان کرد: 26 دستگاه پل در طول مسیر احداث شده و 790 هزار متر مربع بر سانتی متر حجم آسفالت ریهته شده در این محور است.

نوروزی بیان کرد: تعداد زیادی پروژه راهسازی در جهت سازندگی استان و کشور در استان فارس در دست اجراست که این پروژه یکی از آنها به شمار می رود که اهمیت بالایی را در زمینه توسعه اقتصادی و همه جانبه استان در بردارد و یکی دیگر از کریدورهای اتصال شمال به جنوب کشور به حساب می آید.