نسیم انقلاب به جهان اسلام منتقل شد/ لزوم محاکمه مبارک بخاطر خیانتها

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه صبح امروز با حضور در مسجد امام خمینی(ره) در جمع اصناف و بازاریان تهران، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی صفحه جدیدی از سرنوشت ملت ایران گشوده شد و این انقلاب مهر باطلی بر نظام برآمده از وابستگی استبداد، خودکامگی، دین ستیزی، ظلم محوری و خیانت به یک ملت را به همراه داشت.

وی در ادامه افزود: نزدیک به شش دهه حکمرانان پهلوی در این کشور وابستگی را در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به مردم این کشور تحمیل و درآمدهای کلان این کشور را به جیب اشرافیت محدود و افرادی منفور واریز کردند.

وزیر سابق امور خارجه اظهار داشت: در دوران پهلوی ملت ایران در سراشیبی تحقیر قرار گرفت که این تحقیر برای بسیاری از مردم و فرهنگ ما رنج آور بود و بزرگترین هنر امام راحل بازگرداندن این هویت به ملت ایران بود که طعم عدالت و معنویت و بالاخره یک هویت اسلامی را به این ملت چشاند.

متکی گفت: انقلاب اسلامی موجب زلزله ای بزرگ شد تا همه نهضت ها، انقلاب ها و قیام ها در مسیر پیروزی در مواجهه با فتنه ها قرار گیرند و برای نخستین بار جامعه بشری شاهد تحولی بود که همه وجودش از این نهضت محافظت می کرد و از یکدیگر جدا نشدند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در تشخیص مسیر انقلاب، مسیر درستی را انتخاب کردند و این برای همه مسئولان به عنوان یک اصل جا افتاد که بزرگترین شناسه این انقلاب قیام برای خدا بود؛ پس در چنین شرایطی ما حق استعفا و رنجیدن از این نظام را نداریم.

وزیر سابق امور خارجه با اشاره به اینکه امام مردم ایران را به خوبی شناخته بود، اظهار داشت: وقتی که در خرداد سال 42 به ایشان عرضه داشتند که به اتکای چه کسانی قیام کرده اید، ایشان فرمودند یاران من در گهواره هستند؛ در واقع همان 17-16 ساله هایی که در کنار پدران خود انقلاب کردند، همان هایی بودند که امام به آنها اشاره کرده بود.

متکی با بیان اینکه ملت ایران نه تنها در مرزهای خود پیام انقلاب را حفظ کرد و حتی نسیم انقلاب اسلامی را به جهان اسلام و تشنگان عدالت منتقل کرد، افزود: منطق انقلاب در نفی سلطه گری، تقبیح ظلم و ستمگری و دمیدن روح عدالت خواهی در انسان شکل گرفته است.

وی با اشاره به خروش مردم قم در آبان ماه سال 57 و در پی آن پیام شاه مبنی بر اینکه من صدای عدالت را شنیدم، اظهار داشت: این پیام را شاه دیر به مردم اعلام کرد و تنها برای آن بود تا حکومت خود را حفظ کند که البته این نیرنگ شاه برای مردم آشکار بود و امروز نیز حسنی مبارک با حضور در تلویزیون این کشور سعی در آرام کردن مردم دارد که این نیرنگ مبارک نیز برای مردم مصر آشکار است.

وزیر سابق امور خارجه گفت: آنچه امروز در مصر اتفاق می افتد بازخوانی پرونده ای سی ساله از حجم انبوهی از خیانت های مصر نه تنها به ملت این کشور بلکه به مردم فلسطین و کل جهان اسلام است.

متکی ادامه داد: حکمرانان مصر و در راس آنان حسنی مبارک در محاکمه ای عادلانه باید جوابگوی ظلم های سه دهه خود از جمله پیمان کمپ دیوید باشند که با این کار به آرمان های ملت مصر و امت های اسلامی خیانت کردند.

وی تصریح کرد: تعهدات پیدا و پنهان رژیم مصر در قرارداد کمپ دیوید باعث شد تا شجره خبیثه ای شکل بگیرد که کشتارهای رژیم صهیونیستی از مبانی این قرارداد ننگین به شمار می رود.

وزیر سابق امور خارجه در ادامه اظهار داشت: چنین نیست که خیانت رهبران مصر همچون انور سادات و حسنی مبارک تنها گریبانگیر ملت مصر باشد و باید از آنها پرسید به چه حقی قراردادی را امضا کردند که قبله نخست مسلمین را تحت سیطره صهیونیست های غاصب قرار دادند و با این وسیله پای قدرت های ضد اسلام را به منطقه بازتر کردند؛ قدرت های ضد اسلامی که در مبارزات ضد استعماری از منطقه خارج شده بودند.

متکی خاطرنشان کرد: سران مصر باید حکم تخلیه و اخراج صهیونیست ها را صادر می کردند اما متاسفانه شاهد آن بودیم که باعث حضور پررنگ تر آنها در منطقه شدند که به همین دلیل باید به ملت مصر و جهان اسلام پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه رژیم مصر حتی کمترین اقدام کشورهای عربی به نام "ابتکار عربی" در حمایت از مردم فلسطین را اجرا نکرد، گفت: حتی 3 سال پیش در اجلاس سران در ریاض ماموریت پشت پرده ای را دنبال می کردند تا برگشت پناهندگان فلسطینی و نیز پایتخت شدن بیت المقدس را از "ابتکار عربی" حذف کنند تا اینکه در جلسه دوحه که در حمایت از مردم غزه برگزار شد، در این اجلاس برخی از سران عرب اعلام کردند که طرح "ابتکار عربی" به فراموشی سپرده شد.

وزیر سابقه خارجه با اشاره به اعترافات کسینجر مبنی بر اینکه مبارک 10 سال پیش قرار بود برود اما گزینه مناسبی نداشتیم، گفت: ملت ایران به دلیل همین دخالت ها انقلاب کردند و امروز پیام این انقلاب الهام بخش دیگران قرار گرفته است.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خیانت های رژیم مصر، اظهار داشت: خیانت های رژیم مصر تنها شامل مردم این کشور نمی شود و در این بین ما نیز خسارت هایی دیده ایم و ملت فلسطین هم مطالباتی دارد که انشاءالله پس از پیروزی انقلابیون مصر حداقل مطالباتشان این است که قراردادهای ننگین گذشته ای که بر علیه فلسطین و جهان اسلام بوده است را ملغی کنند تا کشور مصر بیش از این در دام ذلت باقی نماند.

وی در خصوص نقش ایران در منطقه اظهار داشت: امروز در سرتاسر دنیا اعلام می کنند که تحولات جهان اسلام در 30 سال گذشته مدیون کشور ایران است و ایستادگی ملت ایران برای این کشورها به عنوان سرمشق شده است.

متکی افزود: طی 30 سال گذشته خیلی از کشورها به ما اعلام کردند که حرف شما حق است، منطق دارد اما نمی شود صدای شما را به جایی رساند و شما شکست خواهید خورد اما در این بین مردم ایران ایمان آوردند و استقامت کردند و همان هایی که آن حرفها را زدند پس از موفقیت های ایران در عرصه های مختلف اعلام کردند که شما ثابت کردید که می توانید.

وزیر سابق خارجه در خصوص اتفاقات 32 گذشته در کشورمان، گفت: کشور ایران در مدت 32 سالی که از پیروز انقلاب می گذرد، از یک سوء با انحرافات داخلی و از سوی دیگر در صحنه جهانی با فتنه خارجی مقابله کرده است.

متکی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص وضعیت مردم در دوران ستمشاهی پهلوی، گفت: در دوران ستمشاهی پهلوی اگر یک جوان مستعد، کشف جدیدی داشت، از سوی ساواک مورد تعرض قرار می گرفت چون بنا بر این بود که در این کشور کسی به دنبال توسعه علمی و به تبع آن به توسعه اقتصادی دست نیابد تا وابستگی ما حفظ شود اما انقلاب اسلامی ایران دریچه ها را گشود و ملت ایران توانست خود را باور کند.

وی در پایان این مراسم اعلام کرد: امیدواریم آرمان های مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه ها به صورت کتابی درآید تا از این کتاب به عنوان چراغ راه برای ملت های جهان عرضه شود.