46 دستگاه ماشین آلات به دهیاریهای کهگیلویه و بویراحمد واگذار شد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این ماشین آلات شامل 37 تراکتور مجهز به بیل جلو، یک دستگاه بیل میکانیکی و هشت دستگاه ماشین زباله کش بوده است.

وی بیان داشت: 11 میلیارد و 20میلیون ریال از محل اعتبارات سال 88 برای خرید این ماشین آلات هزینه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این ماشین آلات برای تسهیل در روند خدمات رسانی به روستاهای استان در اختیار دهیاریها قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 240 دهیاری در سطح استان تاسیس شده که در آینده نزدیک بر تعداد آنها افزوده می شود.

حیدری عنوان کرد: حدود 52 درصد جمعیت استان در نزدیک به دو هزار روستا در این استان زندگی می کنند.