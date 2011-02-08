فولاد نطنز با بدشانسی مواجه است

حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز اظهار داشت: اگرچه در این بازی برای پیروزی به میدان رفته بودیم اما نتوانستیم به این هدف خود دست یابیم و روی یک اشتباه کوچک از مدافعان خود گل خوردیم و پس از آن نیز نتوانستیم گل خورده را جبران کنیم .

وی با اشاره به اشتباه بازیکنان تیمش در این بازی ادامه داد: اگر بازیکنان تیمم اشتباه نمی‌کردند، می‌توانستیم گل به ثمر برسانیم زیرا گل تیم مقاومت در زمانی به ثمر رسید که مصطفی شجاعی، بازیکن تیم ما نتوانسته بود توپ را وارد دروازه کند و یک موقعیت حتمی گل را از دست داده بود .

سرمربی تیم فولاد نطنز در مورد مقاومت تصریح کرد: اگرچه این تیم در حال حاضر صدرنشین لیگ است اما بازی روز یکشنبه دو تیم یک بازی پایاپای بود و تیم ما اجازه نداد مقاومت برنامه‌های تاکتیکی را در زمین خودش اجرا کند .