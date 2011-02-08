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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

چرخابی:

فولاد نطنز با بدشانسی مواجه است

فولاد نطنز با بدشانسی مواجه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فولاد نطنز اصفهان گفت: تیم ما در حال حاضر با بدشانسی مواجه شده و گل تیم مقاومت در بازی روز یکشنبه روی یک حادثه به ثمر رسید.

حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز اظهار داشت: اگرچه در این بازی برای پیروزی به میدان رفته بودیم اما نتوانستیم به این هدف خود دست یابیم و روی یک اشتباه کوچک از مدافعان خود گل خوردیم و پس از آن نیز نتوانستیم گل خورده را جبران کنیم.

وی با اشاره به اشتباه بازیکنان تیمش در این بازی ادامه داد: اگر بازیکنان تیمم اشتباه نمی‌کردند، می‌توانستیم گل به ثمر برسانیم زیرا گل تیم مقاومت در زمانی به ثمر رسید که مصطفی شجاعی، بازیکن تیم ما نتوانسته بود توپ را وارد دروازه کند و یک موقعیت حتمی گل را از دست داده بود.

سرمربی تیم فولاد نطنز در مورد مقاومت تصریح کرد: اگرچه این تیم در حال حاضر صدرنشین لیگ است اما بازی روز یکشنبه دو تیم یک بازی پایاپای بود و تیم ما اجازه نداد مقاومت برنامه‌های تاکتیکی را در زمین خودش اجرا کند.

وی اضافه کرد: طی دو هفته آینده مسابقات لیگ دسته اول آزادگان، در دو بازی خانگی میزبان هستیم و تلاش می‌کنیم در این بازیها باخت خود را جبران کنیم و هنوز به آینده امید داریم زیرا فولاد نطنز یکی از تیمهای خوب لیگ دسته اول به شمار می‌رود و در حال حاضر از بدشانسی رنج می‌برد.

کد مطلب 1248913

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