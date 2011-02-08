۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

شهروندان شرق تهران صاحب تفرجگاه جدیدی می شوند

مشاور شهردار منطقه 8 از احداث تفرجگاه در مسیل باختر، به منظور افزایش فضاهای عمومی برای گذران اوقات فراغت شهروندان شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: احداث آبنما، ساخت و نصب آلاچیق و نرده فلزی، نصب چراغهای روشنایی پایه دار و... از جمله اقداماتی است که در ساخت تفرجگاه در مسیل باختر صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای سیاستهای کلان مدیریت شهری و تدابیر دکتر قالیباف شهردار تهران، طرح مناسب سازی مسیل باختر  در شهرداری منطقه 8 به اجرا در آمد.
 
مرتضوی با اشاره به نور پردازی مسیل باختر گفت: 450 عدد پایه چراغ از حد فاصل پل گردان تا ابتدای پل نصب شده که جلوه مناسبی در شب ایجاد نموده و همچنین رضایت ساکنین محله را در بر داشته است.
 
وی به بهسازی معابر و پیاده روهای مسیل باختر اشاره کرد و افزود: اصلاح هندسی تقاطع مسیل باختر و بزرگراه امام علی (ع)، نهرسازی، جدول بندی و روکش آسفالت در مسیل باختر، از دیگر پروژه های انجام گرفته در مسیل باختر است.
 
مشاور شهردار منطقه 8 با عنوان اینکه مسیل باختر یکی از شریانهای مهم و اصلی ترین راه ارتباطی خیابانهای دماوند و نیروی هوایی به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، همت و شهید بابایی است گفت: ساماندهی مسیل باختر تاثیر به سزای در روان سازی تردد خودروها و کاهش بار ترافیک دارد.
