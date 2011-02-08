شهروندان شرق تهران صاحب تفرجگاه جدیدی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: احداث آبنما، ساخت و نصب آلاچیق و نرده فلزی، نصب چراغهای روشنایی پایه دار و... از جمله اقداماتی است که در ساخت تفرجگاه در مسیل باختر صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای سیاستهای کلان مدیریت شهری و تدابیر دکتر قالیباف شهردار تهران، طرح مناسب سازی مسیل باختر در شهرداری منطقه 8 به اجرا در آمد.

مرتضوی با اشاره به نور پردازی مسیل باختر گفت: 450 عدد پایه چراغ از حد فاصل پل گردان تا ابتدای پل نصب شده که جلوه مناسبی در شب ایجاد نموده و همچنین رضایت ساکنین محله را در بر داشته است.

وی به بهسازی معابر و پیاده روهای مسیل باختر اشاره کرد و افزود: اصلاح هندسی تقاطع مسیل باختر و بزرگراه امام علی (ع)، نهرسازی، جدول بندی و روکش آسفالت در مسیل باختر، از دیگر پروژه های انجام گرفته در مسیل باختر است.

مشاور شهردار منطقه 8 با عنوان اینکه مسیل باختر یکی از شریانهای مهم و اصلی ترین راه ارتباطی خیابانهای دماوند و نیروی هوایی به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، همت و شهید بابایی است گفت: ساماندهی مسیل باختر تاثیر به سزای در روان سازی تردد خودروها و کاهش بار ترافیک دارد.