تاثیر حرکت مردم تونس و مصر بر کشورهای منطقه قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر،حمید رضا دهقانی امروز در میزگرد بررسی تحولات برخی کشورهای منطقه در انجمن روزنامه نگاران مسلمان و در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات اخیر اخوان المسلمین مصر با مسئولان دولتی این کشور گفت: به نظر می رسد مردم مصر بسیار ملایم با این موضوع برخورد کرده و در حرکت انقلابی خود بسیار لطیف عمل می کنند. لذا مذاکره را برای این پذیرفتند که اتمام حجتی با مقامات دولتی کرده باشند.

دهقانی با تاکید بر اینکه چنین حرکت هایی به دلیل نداشتن رهبری احتمال فریب خوردنش زیاد است گفت: البته فکر نمی کنم حداقل تا رفتن مبارک گول اینگونه اقدامات را مردم بخورند.

وی درباره تاثیر حرکت مردم تونس و مصر بر دیگر کشورهای منطقه نیز گفت: این تاثیر قطعی بوده اما نحوه آن و کیفیتش قطعا متفاوت خواهد بود. زیرا شرایط کشورهای مختلف عربی متفاوت است.

وی با اشاره به برخی عوامل فراگیر شدن این حرکت در کشورهای منطقه گفت: هر چقدر عمر یک دیکتاتوری در این کشورها بیشتر بوده احتمال تسری این حرکت به آن کشور بیشتر است.

دهقانی عواملی مثل میزان سواد، اختلاف طبقاتی، تراکم جمعیت و همچنین میزان بهره مندی یک کشور از فناوری های جدید اطلاعاتی را در فراگیر شدن این حرکت ها در میان کشورهای عربی منطقه موثر دانست و گفت: حتی اگر تغییر چهره یک رئیس جمهور به صورت موروثی بوده ولی مدت زمان زیادی از عمر آن نگذرد عاملی برای تاخیر انقلاب مردم آن کشور خواهد بود.

وی همچنین یکی از عوامل موثر در فراگیر شدن حرکت مردمی برای تغییر نظام کشورهای عربی را میزان نزدیکی و دوری آنها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عنوان کرد و گفت: روسای کشورهایی که ایستادگی بیشتری در مقابل جریان های استکباری در منطقه داشته و از کشورهای اسلامی منطقه در برابر صهیونیست ها و امریکا بیشتر حمایت کرده اند از مصونیت بیشتری در این موضوع برخورداند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص نقش این وقایع در دادگاه رفیق حریری و جایگاه حزب الله در آینده منطقه گفت: به نظر حزب الله نباید خود را سرگرم دادگاه رفیق حریری کند و به عنوان یک حرکت مردمی باید در تحولات منطقه حضور جدی تر و فعال تری را در کنار مردم دیگر کشورها داشته باشد.

دهقانی افزود: البته شاید علت اصلی عدم حضور حزب الله در تحولات مصر این است که برای مردم مصر خوشایند نیست فردی یا کشور دیگری در امور داخلی شان دخالت کند.