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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

پایگاه اطلاع رسانی دولت:

سهمیه بنزین وِیژه نوروز اختصاص می‌یابد

سهمیه بنزین وِیژه نوروز اختصاص می‌یابد

پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر از سهمیه ویژه بنزین نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر گزارش داده است که محمد رویانیان در جلسه جامعه وعاظ ولایی بدون اشاره به میزان این سهمیه گفته است، سهمیه ای که برای نوروز اختصاص می یابد افزون بر سهمیه ماهانه بنزین خودروهاست. 

در همین حال، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نیز به نقل از رویانیان گزارش داده است که هیچ افزایش سهمیه ای اعمال نخواهد شد و تنها برای ایام نوروز سهمیه ای درنظرگرفته می شود.
 
خبرگزاری مهر 29 دی ماه گزارش داده بود: همزمان با کاهش 14 میلیون لیتری مصرف بنزین و ذخیره سوخت یارانه‌ای خودروها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پرونده اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی روی میز دولت قرار گرفته است.
کد مطلب 1248920

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