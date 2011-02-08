به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر گزارش داده است که محمد رویانیان در جلسه جامعه وعاظ ولایی بدون اشاره به میزان این سهمیه گفته است، سهمیه ای که برای نوروز اختصاص می یابد افزون بر سهمیه ماهانه بنزین خودروهاست.

در همین حال، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نیز به نقل از رویانیان گزارش داده است که هیچ افزایش سهمیه ای اعمال نخواهد شد و تنها برای ایام نوروز سهمیه ای درنظرگرفته می شود.