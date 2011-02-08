تصویربرداری مستند "عدنان غریفی" به پایان رسید

این مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ساخت این فیلم مستند سال 83 و در مراسم بزرگداشت "عدنان غریفی" که توسط بنیاد خوزستان‌شناسی برگزار شد، آغاز شد و اکنون که 6 سال از آن زمان می‌گذرد، تصویربرداری آن در اثری 60 دقیقه‌ای تمام شده است.

وی افزود: به زودی مراحل فنی و کار تدوین مستند "عدنان غریفی" را هم شروع می‌کنیم و به احتمال بسیار زیاد در بهار سال 1390 آماده نمایش خواهد شد.

باوی ساجد که پیشتر مستند "قلم رنج" را درباره احمد محمود ساخته بود، مستند "عدنان غریفی" را در میان پرتره‌نگارها اثری متفاوت توصیف کرد و گفت: با وجود تعدد شخصیت‌هایی که در این مستند درباره این نویسنده اهل جنوب (غریفی) سخن می‌گویند، مستند اخیر گفتگو محور نیست و بیشتر بر خودِ شخصیت عدنان غریفی تکیه دارد.

این داستان‌نویس و مستندساز افزود: در این مستند دوربین با عدنان غریفی به نواحی مختلف ایران از جمله خرمشهر و اهواز و تهران می‌رود و سعی کرده‌ام به جای ساخت یک مستند کلیشه‌ای، دوربین را با غریفی همراه کنم تا با او زندگی کند. گرچه به خاطر هزینه‌های بالای سفر به هلند، نتوانستم به این کشور محل اقامت عدنان غریفی بروم.

به گفته باوی ساجد از جمله کسانی که در مستند "عدنان غریفی" حضور دارند، می‌توان به مسعود کیمیایی، محمد محمدعلی، نگار اسکندرفر، شهاب مقربین، هرمز علیپور رضا عامری، اسدالله امرایی و نیز سهام مطوری (همسر غریفی) اشاره کرد.

عدنان غریفی از نویسندگان مدرنیست خوزستانی است که به زبانهای عربی، انگلیسی، هلندی و ایتالیایی تسلط دارد و در زمینه شعر و داستان آثار متعددی منتشر کرده که از جمله آنها می‌توان به "شنل پوش در مه"، "مادر نخل"، "اینسوی عطر قبیله"، "مرغ عشق"، "چهار آپارتمان در تهرانپارس" و "برای خرمشهر امضا جمع می‌کنم" اشاره کرد.

باوی ساجد در عین حال با اشاره به اکران نشدن مستند "قلم‌رنج" که درباره زندگی و آثار احمد محمود ساخته و به گفته خودش "چهار سال است در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خاک می‌خورد" ابراز امیدواری کرد مستند عدنان غریفی به این سرنوشت دچار نشود و امکان نمایش آن در کشور فراهم شود.