ظرف چهار ماه آینده تکلیف پروژه سد شمیل نیان روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح طرح تغذیه مصنوعی پشته ایسین با تاکید بر اتمام هرچه سریعتر پروژه سد شمیل نیان تصریح کرد: امید است ظرف چهار ماه آینده این پروژه با جدیت بیشتری پیگیری و تکلیف آن روشن شود چراکه زیبنده نیست که یک پروژه این همه مدت بر زمین بماند.

هاشمی افزود: از مسئولان ذی ربط انتظار می رود در صورت وجود مشکلاتی در این رابطه نسبت به طرح و رفع آن اقدام کنند تا شاهد هدر رفت هزینه و سرمایه ملی نباشیم.

وی احیای دو هزار و 500 هکتار از اراضی صیفی کاران شمال دشت میناب از طریق 20 میلیون مترمکعب آب سدهای استقلال و سد شمیل و نیان را از کارهای اساسی صورت گرفته در استان خواند و گقت: همچنین مهار روان آبها و ذخیره آب مورد نیاز را از دیگر کارهای اساسی شرکت آب منطقه ای استان است که جای تشکر و قدردانی دارد.

طرح تغذیه مصنوعی پشته ایسین در قالب چهار پروژه و با اعتبار 30 میلیارد ریال است که با ایجاد این سازه تغذیه مصنوعی در وسعت 27 در 9 کیلومتر و در نتیجه بالانس ظرفیتهای موجود در این دشت 45 میلیون متر مکعب ظرفیت ایجاد شده که در نتیجه آن گزارشی از ایجاد سیل در این دشت طی سالهای گذشته نشده است.

در استان هرمزگان به میزان یک میلیارد و 450 میلیون متر مکعب از منابع آبی برداشت می شود که در نتیجه این میزان برداشت یعنی 90 میلیون متر مکعب اضافه تر از ظرفیت منابع زیرزمینی، 28 دشت استان از مجموعه 82 دشت به دلیل اضافه برداشت از آنها جهت توسعه بهره برداری ممنوع اعلام شده است.