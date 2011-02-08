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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

دروازه‌بان لیورپول از احتمال پیوستن به منچستریونایتد خبر داد

دروازه‌بان لیورپول از احتمال پیوستن به منچستریونایتد خبر داد

دروازه‌بان اسپانیایی تیم فوتبال لیورپول از احتمال پیوستن به تیم فوتبال منچستریونایتد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مانوئل رینا که در ماه آوریل قراردادی 6 ساله با تیم فوتبال لیورپول امضا کرد، گفت چنانچه تیمی مثل منچستریونایتد به او پیشنهاد بدهد، در خصوص آن فکر خواهد کرد.

رینای 28 ساله به رادیو "اوندو سرا"ی اسپانیا گفت: "فن در سار" در پایان این فصل از رقابت ها دستکش های خود را می آویزد و من از آنجایی که با لیورپول قرارداد دارم نمی توانم حرفی بزنم. منطق حکم می کند چیزی نگویم. اما دوست دارم در رقابت های اروپایی حضور داشته باشم.

وی افزود: من اهل دروغ گفتن نیستم و دوست دارم در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بازی کنم. متاسفانه در دو سال گذشته این اتفاق برای لیورپول نیفتاده است.

کد مطلب 1248924

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