احمدی نژاد فردا به مشهد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور افتتاح 30 پروژه عمرانی که از جمله آنها قطار شهری مشهد است به این شهر می رود.

گفتنی است این 30 پروژه عمرانی بطور همزمان از طریق ویدئوکنفرانس توسط دکتر محمود احمدی نژاد افتتاح خواهد شد.