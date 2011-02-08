به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا کی منش امروز سه شنبه در نشست خبری در دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه دولت به ازای هر دانشجوی پیام نور، 60 هزارتومان بودجه جاری پرداخت می کند، گفت: این رقم در دانشگاه های دولتی به یک میلیون و 850 هزارتومان می رسد.

وی با اشاره به بودجه پرداخت نشده این دانشگاه در سال 89، اضافه کرد: بودجه سال 89 دانشگاه 95 میلیارد تومان بود اما تاکنون تنها 30 میلیاردتومان آن پرداخت شده است.

معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور در خصوص بودجه های عمرانی این دانشگاه نیز تاکید کرد: تنها یک سوم بودجه ای که مجلس شورای اسلامی در سال جاری به عنوان بودجه تملک دارایی دانشگاه پیام نور تصویب کرده تاکنون محقق شده است.

وی به افزایش چندین برابری رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: با مجوزهایی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کردیم، به زودی 50 رشته فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه راه اندازی می شود که این رشته ها در دفترچه آزمون نیز وارد شده اند.

کی منش با اعلام تحصیل 20 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور، اضافه کرد: در آینده ای نزدیک این تعداد به 40 هزار نفر می رسد و در برنامه 5 ساله دانشگاه، سهم رشته های مهندسی نیز در مقطع کارشناسی ارشد به 30 درصد افزایش می یابد.

وی به عدم افزایش شهریه های دانشگاه پیام نور در کلیه مقاطع تحصیلی اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه در آیین نامه هیئت امنای دانشگاه این قانون وجود دارد که می توان 15درصد به شهریه دانشگاه ها اضافه کرد همچنین برخلاف تورمی که در سال 89 وجود دارد، دانشگاه پیام نور نه تنها هیچگونه افزایش قیمتی در شهریه دانشجویان طی دو سال گذشته لحاظ نکرده بلکه کمترین شهریه را نیز از دانشجویان خود در مقایسه با سایر دانشگاه های مشابه دریافت می کند.

معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور از توسعه زیرساختهای دانشگاه به ازای هر دانشجوی پیام نور خبر داد و گفت: در دانشگاه پیام نور که برخی از دوره ها به صورت نیمه حضوری برگزار می شود، تنها یک مترمربع فضا به هر دانشجو اختصاص داده شده است اما در برنامه 5 ساله توسعه قرار است این مقدار به 3 تا 4 برابر افزایش یابد.

کی منش با بیان اینکه تا پایان سال 400 پروژه عمرانی را در دست ساخت داریم، از برگزاری مناقصه 500هزار مترمربعی دانشگاه نیز خبر داد و تاکید کرد: این فضاها شامل ساختمان های آموزشی، پژوهشی، سوله های ورزشی و ساختمان های آزمایشگاهی می شود.

معاون مالی و اداری دانشگاه پیام نور با تاکید بر اینکه این دانشگاه با خانواده هایی که از لحاظ مالی متوسط به پایین هستند در ارتباط است، گفت: دانشگاه پیام نور با 1میلیون جمعیت دانشجویی و 6 میلیون مخاطب خانوادگی،93 درصد دانشجوی بومی دارد این بومی گزینی هم اکنون به سمتی پیش می رود که از مهاجرت خانواده ها به سایر شهرها به منظور ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری کند.



وی در خصوص دور کاری در این دانشگاه خاطرنشان کرد: 70درصد کارمندان دانشگاه پیام نور دورکار می شوند و اساس این دورکاری را تشویق کارکنان بدون کاهش حقوق و مزایا قرار داده ایم.