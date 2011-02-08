125 محصول تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفرپور طاهر در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر سطح پوشش بیمه ای محصولات زراعی را در سال زراعی حدود 4.2 میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش با 17 درصد رشد به میزان 600 هزار هکتار همراه بوده است.

وی افزود: سطح پوشش بیمه ای زیر بخش باغبانی در سال زراعی جاری تاکنون حدود 310 هزار هکتار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد را در 20 هزار هکتار نشان می دهد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در خصوص غرامت پرداخت شده به کشاورزان در سال زراعی جاری گفت: در این سال تاکنون بیش از 6 هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان پرداخت شده که در حال حاضر بیمه پذیری معادل 85 درصد سطوح زراعی، 78 درصد سطوح باغی، 95 درصد سطوح منابع طبیعی و نیز زیر بخش دام، طیور وآبزیان از کل سطوح و تولیدات بخش کشاورزی اعلام گردیده است.

صفرپور تعداد محصولات تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی را 125 محصول اعلام کرد و گفت: تاپایان سال با افزوده شدن 5 محصول دیگر این تعداد به 130 محصول می رسد.

ابلاغ بیمه تنه درختان انار

وی بابیان اینکه برای نخستین بار در کشور تنه درختان انار هم تحت پوشش بیمه قرار گرفت اظهار داشت: تعداد بهره بردارانی که محصول خود را بیمه کرده اند به بیش از 1.75 میلیون نفر رسیده است که معادل 42 درصد از کل بهره برداران بخش کشاورزی است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به اجرای سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی اشاره کرد و افزود: این سامانه برای نخستین بار در کشور به اجرا رسیده است و از اول مهرماه کشاورزان در این قالب از خدمات بیمه ای بهره مند شدند. صفرپور ادامه داد: تاکنون بیش از 700 هزار نفر قرارداد در این سیستم به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بیمه در هر استان، گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی هر استان مدیر این ستاد و مدیر بانک استان به عنوان جانشین مدیرانتخاب شده است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی درباره خصوصی سازی دربیمه کشاورزی اظهار داشت: تشکیل 340 شرکت خدمات بیمه ای، قرارداد با 9 شرکت بیمه تجاری و تشکیل بیمه کشاورزی خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات این صندوق در جهت خصوصی سازی بوده است.

صفرپور کل حق بیمه سهم کشاورز و دولت در سال زراعی جاری را 549 میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: در سال زراعی 90-89 ،733 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه 125 واحد دامی در مقابل تب برفکی بیمه شده اند افزود: این واحدها شامل دام های سنگین و سبک هستند و از تاریخ 2 خردادماه به مدت یکسال تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در خصوص بیمه صنعت طیور گفت: تمامی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مکلف به بیمه تولیدات خود هستند اما در کل صنعت طیور 70 تا 75 درصد پوشش بیمه ای داشتیم.

صفرپور با بیان اینکه بیمه کشاورزی به جز برای تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای دیگران اختیاری است افزود: در سال گذشته 85 مورد دعاوی در این بخش داشتیم که میزان درخواست مطالبات 60 میلیارد بوده است و دادگاه تنها در 7.8 میلیون تومان این صندوق را محکوم کرد.

وی اظهار داشت: کلیه خبرنگاران بخش کشاورزی ناظر افتخاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهند شد.

صفرپورطاهر همچنین گفت: خبرنگاران به عنوان ناظران افتخاری می توانند در مواردی که کارگزاران صندوق بیمه دچار اشتباهی شدند و یا فکر کردند که حق و حقوق کشاورزان در حال ضایع شدن است، به عنوان ناظر افتخاری به این صندوق اطلاع رسانی کنند.