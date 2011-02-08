20 هزار سی دی غیرمجاز در خرم آباد امحا شد

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به تغییر تاکتیک دشمنان برای حمله به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: امروزه با شکست دشمن در عرصه نبرد سخت، دشمنان انقلاب به جنگ نرم روی آورده اند که مقابله در این عرصه نیازمند هوشیاری و بصیرت است.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان به فعالیتهای دشمنان در زمینه تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: جوانان ما باید با تکیه بر پلیس درونی خود از محصولات ضد فرهنگی که وارد بازارها شده دوری کنند چرا که اگر مردم در عرصه جنگ نرم همکاری کنند، دشمن کاری از پیش نخواهد برد.

نماینده پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی استان لرستان نیز در این مراسم از هوشیاری پلیس و مقابله با توزیع کنندگان غیر مجاز لوح های فشرده خبر داد و بیان داشت: همه توزیع کنندگان غیرمجاز این لوح های فشرده بدانند که در هیچ جایی امنیت نخواهند داشت.

سروان علیزاده ادامه داد: گشت های مستمر پلیس به دنبال افرادی است که بصورت غیر مجاز در مغازه ها و یا کنار خیابان اقدام به توزیع سی دی غیر مجاز می کنند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره اهداف امحا این سی دی های غیرمجاز، خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ خودداری از استفاده از سی دی های غیر مجاز، تشویق به استفاده از سی دی های مجاز و حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین از جمله اهداف این برنامه بوده است.

منصور احمدی یادآور شد: در این مراسم بیش از 20 هزار سی دی غیر مجاز منهدم و اقدام فرهنگی مجاز در بین حاضران در مراسم توزیع شد.