جشنواره استانی شعر فجر بانوان در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان پلدختر، امام جمعه پلدختر در این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: وقتی حکومت حق باشد هرچیز جای خودش قرار می گیرد به ویژه هنر ولی اگر طاغوت در راس باشد هنر از جایگاه خودش منحرف خواهد شد.

حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور با بیان اینکه انقلاب اسلامی انقلابی عظیم و بزرگ است، بیان داشت: هنرمندان در اعتلای فرهنگ اسلامی ایران باید کوشش بیشتری به خرج دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که در همایشها و جلسات شعری که تشکیل می شود شعرای متعهد بتوانند حق مطب را ادا و ابعاد مختلف شجره طیبه انقلاب را منعکس کنند.

امام جمعه پلدختر مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان را مهمترین رسالت شعرا در عصر حاضر دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر که در دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار داریم نقش شعر و ادبیات را می توان از هر دوره دیگری مهم تر، حساس تر و با ارزش تر ارزیابی کرد.

حجت الاسلام صرفی پور افزود:‌ با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن رسالت شعرا در حفظ کیان ایران اسلامی بیش از پیش نمایان می شود.

وی گفت: اصحاب فرهنگ و ادب می توانند با توجه به ارزش های اسلامی و انقلابی طرحی نو در مقابله با جنگ نرم دشمنان دراندازند و با عمق بخشی به باورها و ارزش های دینی و مبانی اسلامی زمینه را برای رشد شعر متعهد و فاخر فراهم کنند.

امام جمعه پلدختر با بیان اینکه شعر و هنر زیباترین قالب برای عرضه همه پیام ها و موجب نفوذ و گسترش آنها تا عمق دلها و جانها می شود، ادامه داد: شاعران و سخن سرایان آگاه باید والاترین معارف انسانی را در قالب هنر با نقشی جاودانه به نسل های بعد از خود منتقل کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر نیز در این مراسم ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: این جشنواره در دو مقطع سنی زیر و بالای 25 سال با هدف اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی در قالب شعر برگزار شده است.

غلام رضا محمودی افزود: تعداد 200 اثر از 60 شاعر شهرستان های لرستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از داوری توسط هیئت داوران 20 اثر از آنها پذیرفته شده است.

بنابر این گزارش این همایش استانی 20 شاعر از شهرستان های خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، الشتر، دورود، کوهدشت، دلفان و پلدختر اشعار خود را در وصف انقلاب قرائت کردند.

در پایان جشنواره استانی شعر فجر بانوان از سوی اداره ارشاد شهرستان پلدختر از 20 شاعر شرکت کننده با اهدای هدایایی تجلیل شد.