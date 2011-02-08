به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده گفت: جایزه "شهید حبیب غنیپور" به دلایل مختلف اعم از پایگاه آن و دیدگاهها و شرایط فکریاش از آسیبهای دولتی و خصوصی دور مانده است و بدون ادا و اطوار کارش را دنبال میکند.
وی تصریح کرد: همانطور که در اوایل انقلاب تلاش شد که مسجد از رخوت و سستی در آید و به محلی برای تولید اندیشه و فکر بدل شود، امروز نیز این چراغ به واسطه جایزه "غنیپور" روشن است.
احمدزاده ادبیات دفاع مقدس را محتوا محور و متعهد دانست و اضافه کرد: بسیاری شاید فراموش کردهاند که این ادبیات چه سابقه و پیشینهای دارد و اگر امروز پویا و زنده است به سبب خون شهیدانی است که از ارزشها دفاع کردند.
این نویسنده تاکید کرد: ما باید این جشنوارهها را در شأن شهدا و افتخارات جنگ برپا کنیم و بدون توجه به گرفتن پول و سکه به دنبال ادبیات سالم و جدی باشیم تا دچار آفتهای حاشیهای و کار خرابکن نشویم.
احمدزاده دید محتوایی به هنر و ادبیات را در جایزه "غنیپور" استثنا دانست و افزود: من به عنوان نویسنده، آثارم را به هیچ جشنوارهای نمیفرستم، اما حاضرم با کمال میل کتابهایم را به جشنواره "غنیپور" ببرم تا در آنجا مورد بازخوانی دوستان قرار گیرد.
دهمین جایزه "شهید حبیب غنیپور" اسفند ماه سال جاری و همزمان با ایام شهادت آن شهید برگزار میشود.
نظر شما