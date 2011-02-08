به گزارش خبرنگار مهر، "سفر سرخ" به کارگردانی حمید فرخ‌نژاد، "صدای پای من" ساخته مهرداد خوشبخت، "راه آبی ابریشم" به کارگردانی محمد بزرگ‌نیا، "چیزهایی هست که نمی‌دانی" ساخته فردین صاحب‌زمانی، "یه حبه قند" به کارگردانی رضا میرکریمی و "اسب حیوان نجیبی است" ساخته عبدالرضا کاهانی به نمایش درمی‌آید.

"سفر سرخ" اولین فیلم بلند سینمایی حمید فرخ‌نژاد است. این فیلم با بازی حبیب دهقان‌نسب، صادق صفایی، برزو ارجمند، غزل صارمی، محمد پشنگیان و احمد کاوری روایتی است از روز سقوط خرمشهر که تعدادی از نیروهای مردمی به همراه چند مجروح و پرستار به قصد ترک شهر راهی سفری پرمخاطره می‌شوند.

بعد از گذشت 10 سال از تولید این فیلم سازمان صدا و سیما به عنوان تهیه‌کننده فیلم با حضور آن در جشنواره فیلم فجر موافقت کرد. این فیلم در سال 80 در میان 20 فیلم بخش مسابقه بیستمین جشنواره بین‌المللی فجر انتخاب شد و گفته می‌شد در میان آثار بخش بین‌الملل پذیرفته شده است. اما صدا وسیما به عنوان تهیه‌کننده این فیلم به علت آنکه از 10 فیلم ارائه شده توسط این سازمان تنها یک فیلم انتخاب شد آن را از جشنواره خارج کرد.

رضا کیانیان در نمایی از فیلم سینمایی "راه آبی ابریشم"

سال گذشته با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت سینما و آغاز رفع توقیف فیلم‌ها مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی بر سینمای حرفه‌ای از رفع مشکل این فیلم در کنار سه فیلم دیگر خبر داد و اعلام شد این فیلم در بخش فیلم‌های اول جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است در حالی که باز این فیلم موفق به نمایش نشد. البته باید دید آیا طلسم نمایش این فیلم در جشنواره فجر بیست و نهم شکسته می‌شود و یا جریان همچنان ادامه خواهد داشت.

"صدای پای من" ساخته مهرداد خوشبخت است که فیلمنامه‌اش را او و بابک کایدان بر اساس طرحی از سحرعصر آزاد نوشته‌اند . داستان این تله فیلم درباره بچه‌ای 12 ساله است که دونده اول شهرش است. او بر اثر حادثه‌ای روی مین می‌رود و پایش را از دست می‌دهد. پس از مدتی، پدر و مادر پسر پایی مصنوعی برایش تهیه می‌کنند و ...

بازیگران این فیلم تلویزیونی که جواد نوروزبیگی آن را در گروه کودک و نوجوان مرکز سیمافیلم تهیه کرده، عبارتند از مهران احمدی، مرتضی زارع، فرشته سرابندی، ابوذر فرهادی و علی اصغر یوسفیان. این فیلم در بخش مسابقه فیلم‌های اول به نمایش در خواهد آمد.

"راه آبی ابریشم" ساخته محمدرضا بزرگ‌نیا و تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه از آثار فاخر و پروژه ملی این دوره از جشنواره محسوب می‌شود که ساخت آن نزدیک به سه سال طول کشید، فیلمبرداری این فیلم در تهران، شیراز، قشم، تایلند و...انجام شده است. عمده فیلمبرداری فیلم در شهر بندری قشم و در یک اسکله قدیمی انجام شده است.

این فیلم مانند تعدادی از آثار این کارگردان در شرایط سخت و یک اثر دریانوردی محسوب می‌شود. این فیلم داستان سفر دو کشتی سلیمان و ادریس به دریا را روایت می‌کند. در قرن چهارم هجری و در اوج تاریخ دریانوردی ایرانیان، شازان ابن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است پیشنهاد شغل کتابت کشتی را می‌پذیرد و به همراه این دو کشتی به سفری دشوار و ناممکن می‌رود و از حوادث و ماجراهای این سفر رهنامه می‌نویسد.

"چیزهایی هست که نمی‌دانی" اولین فیلم بلند فردین صاحب الزمانی است که در جشنواره کارلووی واری جایزه ویژه هیئت داوران را نصیب خود کرد، توسط توسط منیژه حکمت با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند تجربی تهیه‌ شده و درباره علی راننده آژانسی است که از درگیر شدن با هر ماجرایی دوری می‌کند. سیما، همکلاس قدیمی هنوز تلاش می‌کند دوستی سال‌های دور را زنده کند و او را از انزوا درآورد. در میان مسافرهای ثابت علی زن جوانی است که اتفاقاتی در طول راه آنها را به هم نزدیک می‌کند. علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی بازیگران اصلی فیلم هستند.

"یه حبه قند" آخرین ساخته سیدرضا میرکریمی است که بازیگران زیادی در آن ایفای نقش کردند. این فیلم از آثاری است که پیش‌بینی می‌شود با استقبال روبرو شود. "یه حبه قند" محصول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.

فیلمنامه "یه حبه قند" توسط محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین نوشته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: سکوت خانه باغ قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک‌ترشان پسندیده به یاری مادر شتافتند. این اقامت برای خواهران و باجناق‌ها شاید دردسر باشد ولی برای بچه‌ها یک آرزوی بزرگ است تا این که ...

در این فیلم آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم‌زاده، رضا کیانیان، روح‌الله مفیدی، ریما رامین‌فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل‌الهی، شیدا خلیق، علیرضا رشیدی، علیرضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور،‌ نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی بازی کردند.

"اسب حیوان نجیبی است" پنجمین ساخته عبدالرضا کاهانی است. این فیلم مانند اثر قبلی این کارگردان "هیچ" امسال نیز برای حضور در این جشنواره با مشکلاتی روبه‌رو است. گویا نیروی انتظامی از فیلم شکایت کرده است و هم اکنون تنها مجوز یک نمایش برای این فیلم در جشنواره فجر در نظر گرفته شده است. اما هنوز وضعیت اکران عمومی آن مشخص نشده است.

بازیگران "اسب حیوان نجیبی است" عبارتند از رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، کارن همایونفر، باران کوثری، مهران احمدی، بابک حمیدیان، ماهایا پطروسیان، اشکان خطیبی، پانته‌آ بهرام، احمد مهرانفر، مانی باغبانی...