به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سعیدی مهر در اولین نشست از "همایش ملی معرفت دینی" که صبح امروز سه شنبه 19 بهمن کار خود را به مدت دو روز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرده است به موضوع "معرفت شناسی دینی نزد متکلمان مسلمان" پرداخت.

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به بررسی‌های خود در مورد معرفت شناسی دینی تأکید کرد: اهتمام متکلمان نسبت به مباحث معرفت شناسی به ویژه معرفت شناسی دینی بیش از حکما و فلاسفه است.

وی افزود: تردیدی نیست که معرفت دینی، به مثابه بخشی از معارف بشری، می‌تواند موضوعی برای تحقیق و پژوهش معرفت‌شناسانه واقع شود و از همین جاست که مجموعه مباحثی با عنوان "معرفت‌شناسی دینی" زاده می‌شود. این شاخه از معرفت‌شناسی در واقع محصول رویکرد معرفت شناختی به معارف دینی است.

دکتر سعیدی مهر تصریح کرد: معرفت دینی، از آنجا که در سنخ کلی معرفت با سایر معرفت‌ها یکسان است، مشمول تمام بحث‌های عام معرفت شناسانه قرار می‌گیرد با این حال، ویژگی‌های خاص این نوع از معرفت موجب شده که افزون بر آن مباحث مشترک و عام، بحث‌های خاصی نیز درباره آن مطرح شود که چه بسا در سایر حوزه‌های معرفتی کاربرد ندارند.

وی با بیان اینکه امروزه این مباحث عمدتاً از سوی فیلسوفان دین و غالباً ناظر به بررسی دو رویکرد عقل‌گرایی و ایمان‌گرایی طرح می‌شود، افزود: متکلمان مسلمان نیز در اعصار گذشته از طرح مباحث معرفت‌شناسی دینی غافل نبوده‌اند. از این رو، در آغاز عموم کتابهای جامع کلامی در دوران میانه و متاخر کلام، شاهد مجموعه‌ای کمابیش منسجم از این مباحث هستیم. بخشی از این مباحث عام معرفت‌شناختی است (مانند ماهیت علم و اقسام آن) و برخی به معرفت دینی اختصاص دارد (مانند وجوب نظر در مسایل اعتقادی).

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس به تعریف معرفت اشاره کرد و گفت: علم اعم از تصورات و تصدیقات تعریف شده است و در برخی منابع، معرفت به اعتقاد جاذم مطابق با واقع تعریف شده که این تعریف خیلی به تعریف معرفت شناسانه معاصر نزدیک است.



وی افزود: نکته مهم دیگری که متکلمان با آن درگیر بودند و در آثار فلسفی آن را نمی یانبیم، پرسش از امکان دستیابی به معرفت دینی است. متکلمان دغدغه این داشتند که قبل از ارائه معارف دینی به این بحث وارد شوند که اساسا آیا امکان دستیابی به معرفت دینی وجود دارد یا خیر؟ که پاسخهایی می‌دهند.

دکتر سعیدی مهر در مورد منابع کسب معرفت دینی نیز گفت: متکلمان با تأکیدی که بر نظر(فکر) دارند به مسئله منابع کسب معرفت پرداختند و در کنار عقل، به الهام و تعلیم نیز اشاره دارند.

وی در پایان تأکید کرد: متکلمان ما به خوبی وارد مباحث معرفت‌شناسی دینی شدند و بر خود لازم دانستند که قبل از ورد به طرح معارف دینی، مباحث منطقا مقدم را مطرح کنند و توصیه ای که از این توصیف به دست می آید این است که دیدگاه های معرفت شناسانه متکلمان خود را استخراج و احیا کنیم و به جامعه جهانی حوزه فلسفه و تفکر عرضه کنیم.