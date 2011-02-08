توافق ایران و روسیه برای همکاری در عراق/ تفاهم برای افزایش پروازها

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی ایران به عراق تصریح کرد: در این سفر بر افزایش تعداد سفرها بین دو کشور توافق شد و علاوه بر بغداد و نجف برنامه پرواز از اربیل و سلیمانیه به ایران در دست انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد در نتیجه سفر هیئت ایرانی به عراق حجم پرواز بین دو کشور به گونه ای باشد که هر روز یک تا دو پرواز به عراق داشته باشیم.

سفیر ایران به ادامه دیدارهای خود با مقامات عراقی اشاره کرد و گفت: دیدارهایی با معاون رئیس جمهور عراق داشتم و علاوه بر این روز یکشنبه سفیر روسیه در عراق در سفارت ایران دیداری با بنده داشت که طی ان مسائل منطقه و عراق بررسی شد.

وی افزود: در این دیدار درباره پروژه ها موجود در عراق برای همکاری شرکت های ایرانی و روسی گفتگو شد و به این توافق رسیدیم که شرکت های ایرانی و روس برای همکاری در عراق به هم معرفی شوند.

دانایی فر همچنین گفت: در این دیدار آخرین وضعیت محل ماموریت را با همتای روس مورد تبادل نظر قرار دادیم.

وی در رابطه با آزادی ایرانیانی که به خاطر ورود غیرقانونی به عراق در این کشور بازداشت شده اند با اشاره به آزادی 45 شهروند ایرانی در 20 روز گذشته اعلام کرد که قول هایی داده شده که حدود 20 نفر دیگر نیز به زودی آزاد شوند.

دانایی فر همچنین خبر داد که روز سه شنبه با نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق در خصوص تحولات این کشور و منطقه تبادل نظر داشته است.

سفیر ایران با اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به همین مناسبت گروه های مختلفی از جمله سران قبایل و عشایر با مراجعه به سفارت مراتب تبریک خود را اعلام کرده اند.

دانایی فر همچنین از برگزاری نشست هایی با حضور ایرانیان مقیم عراق گروه های دانشجویی و ... به مناسبت دهه فجر خبر داد.

وی به دو دیدار خود در هفته جاری با وزیر امور خارجه عراق اشاره کرد و گفت:در این دیدارها در رابطه با پیشرفت همکاری های مرزی و همکاری های دوجانبه و دیگر مناسبات گفتگو صورت گرفت.