سه طرح گازرسانی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این روستاها شامل پشت قلعه، بنک آباد و سورانی از توابع شهرستان دورود هستند که به شبکه گاز طبیعی وصل شده اند.

علی گودرزی با بیان اینکه تا دو سال قبل فقط سه روستا در شهرستان دورود گازدار بوده است، ادامه داد: اما اکنون 30 روستای این شهرستان به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی پیوسته اند.

وی با بیان اینکه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران تنها 5 شهر با 50 هزار مشترک از گاز استفاده می کردند، خاطر نشان کرد: اما در حال حاضر بیش از هشت هزار و 100 شهر و 9 هزار و 700 روستا در سطح کشور از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه برای گازرسانی به روستاهای یاد شده حدود 20 کیلومتر شبکه گذاری و 430 انشعاب نصب شده است، خاطر نشان کرد: این پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

گودرزی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های یاد شده 600 خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند شدند.