تجمع معترضین در شهرهای مختلف/ ترفند سلیمان برای انتقال قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، میدان التحریر هر لحظه شاهد افزایش جمعیت معترضین برای برپایی تظاهرات میلیونی است.

شهرهای دیگر مصر همچون اسیوط، اسوان، المنصوره و اسکندریه نیز هم اکنون شاهد تجمع معترضین است. این معترضین اعلام کرده اند که تظاهرات های آنها تنها با کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر از قدرت پایان خواهد یافت.

حاضران در تجمعات پلاکاردهایی را حمل می کنند که بر روی آنها کاریکاتورهایی ترسیم شده که بیانگر خواسته های مردمی است. همچنین بعد از گذشت 2 هفته از قیام ملت مصر امروز اماکن تجاری این کشور بازگشایی شد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز به نقل از عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر از یک ترفند و جدول زمانی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور خبر داد. وی به جزئیات این طرح اشاره ای نکرد.

وی همچنین در ادامه شعارها و اقدامات عوامفریبانه رژیم مبارک ادعا کرد که حسنی مبارک متعهد شده که معترضین را تحت پیگرد قرار نخواهد داد و به آنها اجازه خواهد آزادی بیان داشته باشند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: حسنی مبارک در نخستین دیدار خود با یک مقام خارجی از آغاز قیام مردمی مصر تاکنون امروز با "شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر خارجه امارات دیدار کرد. به جزئیات این دیدار اشاره ای نشده است.