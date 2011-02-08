محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه در سال جاری با افتتاح پروژههای مختلف، زمینه اشتغال افراد بسیاری در بخش کشاورزی استان اصفهان فراهم شده است، افزود: در سال جاری سهم بخش کشاورزی استان از مجموع فرصتهای شغلی تعهد شده در سراسر استان اصفهان، دو هزار و 548 نفر بوده است.
وی با بیان اینکه این میزان اشتغالزایی با اجرای پروژههای مختلف در سطح استان اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان سالانه در سه نوبت پروژههای توسعهای این بخش را به بهرهبرداری میرساند که در سال جاری در مجموع 678 پروژه کشاورزی در سطح استان به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه به منظور اجرای این تعداد پروژه، هزینههای زیادی انجام شده است، تصریح کرد: به منظور اجرای این تعداد پروژه در سطح استان اصفهان در مجموع 92.5 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه پروژههای سالانه جهاد کشاورزی استان اصفهان سالانه در سه بازه زمانی هفته کشاورزی، هفته دولت و دهه مبارک فجر به بهرهبرداری میرسد، اضافه کرد: در هفته جهاد کشاورزی سال جاری 234 پروژه، در هفته دولت 224 پروژه و در دهه فجر امسال نیز 220 پروژه بخش کشاورزی در استان اصفهان به بهرهبرداری رسیده است.
نریمانی با بیان اینکه تعداد پروژههای به بهرهبرداری رسیده کشاورزی استان اصفهان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، کاهش داشته است، بیان داشت: در مجموع در سال گذشته، یک هزار و 93 پروژه با اشتغالزایی دو هزار و 502 نفر با اعتبار 186.5 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه اولویتهای بخش کشاورزی استان اصفهان در سال جاری با محوریت افزایش تولیدات برنامه ریزی شده بود، گفت: اولویتهای بخش کشاورزی در سال 90 نیز تعیین شده و در این سال هم بر اساس تمامی اولویتها حرکت خواهیم کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اولویتهای سال 90 در بخش کشاورزی، افزود: 10 اولویت سال 90 شامل اجرای طرحهای بهینه سازی سوخت در راستای هدفمند کردن یارانهها، اجرای طرحهای آب و خاک برای صرفه جویی و اصلاح روشهای آبیاری در جهت افزایش بهرهوری آب، تلاش برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و سعی در کاهش هزینههای جاری سازمان جهاد کشاورزی تقسیم بندی شده است.
وی اظهار داشت: تلاش در جهت افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی، توسعه کمی و کیفی شرکتهای خدمات مشاورهای، توجه به تولید محصولات ارگانیک در بخش کشاورزی و افزایش سطح تکنولوژی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز از دیگر اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در سال 90 به شمار میرود.
نریمانی با اشاره به سهم اشتغال کشاورزی در استان اصفهان، تصریح کرد: سهم اشتغال کشاورزی در استان اصفهان 12 هزار و 412 نفر پیش بینی شده است که تا به حال نزدیک به 12 هزار و 169 نفر در این بخش مشغول به فعالیت شدهاند.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی استان اصفهان محقق شده است، اضافه کرد: به عبارت بهتر 98 درصد اشتغال تعهد شده در استان اصفهان انجام شده که امیدواریم دو درصد باقیمانده نیز تا پایان سال جاری تحقق یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه امکان اشتغالزایی برای 30 هزار نفر در این استان وجود داشت، بیان داشت: در صورتیکه یک هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب در طول سال فراهم شده بود، در بخش کشاورزی امکان ایجاد اشتغال برای 30 هزار نفر فراهم میشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود از کسب رتبه اول مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان در مبارزه با سن غلات خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی و بررسیهای انجام شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور، در خصوص مبارزه با سن غلات در سال زراعی 89 – 88، مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان رتبه نخست کشوری را از نظر کیفیت مبارزه به خود اختصاص داد.
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