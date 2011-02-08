بن علی و مبارک عامل خشونت در کشور خود بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس که بعد از 22 سال تبعید اخیرا به کشورش باز گشته است در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل اظهار داشت: آنچه که امروز در کشور ما اتفاق افتاده پایان 23 سال سرکوبگری است.

وی در ادامه استراتژی غرب را در همکاری با دیکتاتورهای جهان عرب برای جلوگیری از اسلامگرایی و به زعم خود گسترش تروریسم را یک خطای بزرگ ارزیابی کرد و اظهار داشت: بن علی نه تنها خشونت و افراط گرایی را مهار نکرد بلکه وی با طرد کردن احزاب اسلامی میانه رو از ساختار سیاسی خشونت را ایجاد کرد. مبارک نیز دقیقا همین کار را انجام داد. نتیجه سیاستهای وی به وجود آمدن انسانهایی مانند الظواهری از روسای القاعده در مصر بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اسلام با افراط گرایی یا تروریسم هیچ ارتباطی ندارد. سیاستمداران باید به جای اینکه به دیکتاتورها که تنها به برآورده کردن علایق خود فکر می کنند اعتماد کنند به اسلام رو آورند. بهتر است که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به جای حمایت از دیکتاتورها از مردم کشور ما حمایت کنند. ائتلاف با دیکتاتورها پایدار نیست.

الغنوشی در بخش دیگری از این گفتگو افزود: بسیاری از قوانین کشور ما مبتنی بر اسلام است و از آن تاثیر می گیرد. مسئله تونس این است که مسئولان آن در چهارچوب قوانین عمل نمی کنند. مسئله دوم نبود دموکراسی در کشور ماست. ما می خواهیم یک سیستم دموکراتیک را پایه ریزی کنیم که به درد ملت ما بخورد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما خواهان یک سیستم پارلمانی هستیم نه یک سیستم بر محور ریاست فردی که بیش از پنجاه سال است که کشور ما از آن رنج می برد. رئیس جمهور باید سمبلی از ملتش باشد.