برخورد برخی ادارات با مردم نامناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، در دیدار پرسنل دیوان محاسبات، اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر امور مالی، مسئولیتی سترگ است و حتی می‌توان این نهاد را چشم بینای نظام دانست.



وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، گفت: انسان موجودی نیست که بیهوده آفریده شده باشد، بلکه موجودی مسئول است که باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد.



سئوالات خداوند قرنطینه ندارد



امام جمعه قم تصریح کرد: سئوالات بسیاری در قیامت از انسان پرسیده می‌شود که یکی از آنها، سئوال در مورد امور مالی است و اینکه درآمدهای زندگی خود را از کجا بدست آورده و در چه راهی خرج کرده‌ایم.



عضو شورایعالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: تفاوت سئوال‌هایی که در قیامت از انسان پرسیده می‌شود با سئوالات امتحانات این دنیا، این است که سئوالات قیامت، پیشاپیش به انسان‌ها گفته شده است برای مثال در امتحانات کنکور آن را تا زمان آزمون قرنطینه می‌کنند تا داوطلبان ورود به دانشگاه از آن‌ها اطلاع پیدا نکنند، اما سئوالات خداوند از بندگانش در روز قیامت قرنطینه ندارد.



آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: قرآن کتاب قانون، خداوند پیامبر(ص) را ابلاغ کننده آن و اهل بیت(ع) مفسر آن است؛ از این رو باید با نگاه به فرامین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و پیروی از آن‌ها، راه صحیح را انتخاب و در آن راه گام برداشت.

عضو خبرگان رهبری افزود: تا زمانی که امام معصوم(ع) در میان مردم جامعه وجود دارد، باید از ایشان تبعیت کرد و درعصر غیبت نیز به عالمان دینی جامعه و فقها رجوع کنیم.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: بر اساس احکام اسلام، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، جامعه به حال خود رها نشده است بلکه دستور این است که به رُوات حدیث اهل بیت‌(ع)، عالمان و فقها مراجعه شود.



وی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با نگاه به دستورات اسلام، به امام خمینی(رض) مراجعه کرد و ایشان نیز گفتند باید در مقابل ظلم و فساد ایستاد؛ نتیجه این فریادها و پیشتیبانی مردم، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن سال57 را رقم زد.

با تحقق انقلاب بسیاری از مشکلات حل شد



عضو جامعه مدرسین حوزه با تأکید بر این که یکی از معانی انقلاب، دگرگونی است، بیان داشت: انقلاب اسلامی آمد تا وضعیت‌ نامطلوب جامعه در رژیم شاه را اصلاح کند؛ قبل از انقلاب فسادهای اداری به صورت‌های مختلف وجود داشت، اما خوشبختانه با تحقق انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی، مشکلات بسیاری حل شد.



در کار خود حساس و دقیق باشید



وی خطاب به پرسنل سازمان دیوان محاسبات گفت: هرکدام از شما به دلیل اهمیت بالای کار نظارتی بر دستگاه‌های مختلف کشور، به نوعی نماینده نظام جمهوری اسلامی ایران هستید از این رو باید نسبت به کار خود بسیار حساس و دقیق باشید.



نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه افزود: بدانیم که مجموع عملکرد ما به عنوان عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود و از این جهت نیز باید دقت نظر را در کار فراموش کرد.



آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اهمیت کار دیوان محاسبات، گفت: تمام مشکلات امام علی(ع) در دوران خلافت با برخی افراد، همین جدیت در امورات مالی و نظارت بر آن‌ها بود که این کار بسیار مهم، امروز به عهده شما قرار داده شده است.



وی ادامه داد: به نظر بنده دیوان محاسبات باید هر چند وقت یک بار، یک دوره آموزشی را برای مسئولین دستگاه‌های مختلف برگزار کند تا مسئولان مختلف نسبت به چگونگی انجام وظایف خود دقت نظر بیشتری داشته باشند.



انتقاد از تاخیر در ارائه گزارش تفریغ بودجه



عضو جامعه مدرسین حوزه، با انتقاد از ارائه دیرهنگام گزارش‌های تفریغ بودجه ادارات، سازمان‌ها و نهادها، توسط دیوان محاسبات، بیان داشت: مشاهده می‌شود اکثر قریب به اتفاق گزارشات تفریغ بودجه، بسیار دیر و با تأخیر به سازمان‌ها و ادارات ارائه می‌شود و از این رو دستگاه‌ها نیز به دلیل گذشت زمان گزارش‌ها، نسبت به آن‌ها توجهی نشان می‌دهند.



وی در پایان یادآور شد: باید برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر گزارش تفریغ بودجه، در پایان هر سال مالی، یا گذشت مدت بسیار کوتاهی از آن، این گزارش ارائه شود.